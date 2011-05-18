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Ekonomi

Doların ölüm tarihi: 2025

Dünya Bankası, uluslararası para sistemindeki dolar hegomonyasının 2025'te sona ereceğini söyledi.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - Dünya Bankası, uluslararası para sistemindeki dolar hegomonyasının 2025'te sona ereceğini söyledi.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Yeni Dünya Ekonomisi” adlı rapora göre, uluslararası para sisteminde 2025'ten sonra dolarla birlikte Çin para birimi Yuan ve euro bölgesinin ortak para birimi euro da rezerv para olarak kullanılmaya başlanacak.

Raporda, halihazırda dolar için euronun uluslararası rekabette büyüyen bir kaynak olduğu belirtilerek, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisinin durmaksızın büyüyen bir parçasını oluşturması, sınır ötesi mali alanda ve ticarette daha aktif bir katılım gerçekleştirmesinin uluslararası para sisteminde daha önemli bir rol oynamasının kaçınılmaz olacağı vurgulandı

Dolar, euro ve yuanın rezerv para birimi olduğu çoklu bir uluslararası para sisteminin ortaya çıkacağı bir senaryonun gerçekleşmesinin güçlü bir olasılık olduğuna dikkat çekilen raporda, söz konusu senaryoda 2025'ten itibaren doların uluslararası para sistemindeki tartışmasız konumunu kaybedeceği vurgulandı.

Dünya Bankası'nın projeksiyonlarına göre, 2025'ten sonra küresel ekonomik büyümenin yarısını Rusya, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Çin ve Brezilya’dan oluşan 6 gelişmekte olan ülke sağlayacak.



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