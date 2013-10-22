'Doların kıt olacağı döneme giriyoruz'

İş dünyasının temsilcileri ile birlikte Amerika’da temaslarda bulunan Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, piyasaları hassas bir sürecin beklediğini söyledi. Dünyada doların azalacağına dikkat çekerek “3-4 yıl hareketlilik yaşanacak. Hesaplarımızı buna göre yapmalıyız.” dedi.

Türkiye, dünyanın bir numaralı ekonomisi Amerika’ya yatırım çıkarması yaptı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve iş dünyası temsilcileri, Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago şehirlerinde, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Zaman gazetesinden Hüseyin Sümer'in haberine göre, Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte temaslarına başlayan Babacan, ekonomi dünyasına önemli mesajlar verdi. Amerika Merkez Bankası’nın yeni dönemindeki politikasının gelişmiş ülkeleri daha cazip hale getireceğini dile getiren Babacan, “Doların kıt olacağı bir döneme giriyoruz. Herkes kendisini ona göre ayarlayacak. 3-4 yıl hareketlilik olacak.” ifadelerini kullandı. Gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan, Türkiye’deki gelişmeleri Amerika’da iş çevrelerinin yanı sıra düşünce kuruluşları ve üniversitelerde de anlatmak istediklerini söyledi.

Demokratikleşme Paketi’ne değinerek “Bunları çok anlatmak gerekiyor. Mayıs ayından beri Gezi olayları ile Türkiye algısında hasar meydana geldi. Bunun onarılması zaman alacak.” dedi. Kredi kartı kullanımıyla ilgili olarak da uyarılarda bulunan Babacan, “Kredi kartı faizleri yüksek. Gününde ve tam ödemek esas olmalı. Ben de kredi kartı kullanıyorum ama kredi amaçlı değil, ödeme amaçlı.” dedi.

LABD pazarının önemine dikkat çeken Babacan, “Burada süpermarketin rafları vardır. ABD genelinde bir metre uzunluğunda bir rafa mal koymak milyarlarca dolar ciro demek. Programımız ağırlıklı olarak yatırımcılara Türkiye’yi anlatabilmek. Önemli olan müşteridir.” ifadelerini kullandı. Amerika ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) konusuna değinen Babacan, resmin dışında kalınmayacağını ifade etti. Babacan, cari açıkta asıl problemin yapısal olduğunu, kısa vadede sonuç veren politikaların önemli olduğunu söyledi. FED’in yeni politika döneminde sermaye için gelişmiş ülkelerin daha cazip hale geleceğini vurgulayan Babacan, “Yeniden dengeleme olana kadar böyle olacak. 3-4 yıl sürebilir. Doların kıt olacağı bir döneme girdik. Herkes kendisini ona göre ayarlayacak. FED’in her açıklaması, her adımı ile piyasalarda aşağı-yukarı yönlü hareketlenmeler olacaktır.” dedi.

Kredi kartında takibe düşme oranı ve taksitli satışların tutarı artarken ekonominin patronu Babacan, “Kartınızı dikkatli kullanın.” uyarısı yaptı. Kredi kartının borçlanma değil ödeme aracı olduğuna işaret eden Babacan, şöyle konuştu: “Kredi kartı faizi yüksek. Gününde ve tam ödemek esas olmalı. Kazanıp harcıyorsak sorun yok. Kazandığımızın üzerinde borçlanarak harcıyorsak sürekli borç büyüyor. Ben de kredi kartı kullanıyorum ama ödeme amaçlı. Kredi amaçlı değil. Fazla nakit taşımamak için. Ama ben nakit de taşırım.” Tüketicinin gücünün yettiği kadar harcama yapması gerektiğine dikkat çeken Babacan, gelirin üzerinde harcama yapmanın hem ülkenin makro dengeleri hem de hanehalkı için olumlu sonuçlar vermediğini söyledi. Babacan, tüketici kredilerine yönelik tedbir çalışması olsa da üretim ve yatırıma yönelik kredilerin önünün açık olduğunu vurguladı. Gazetecilerin 2023 yılı hedeflerini sormaları üzerine Ali Babacan, “Büyüme, bazı yıllar düşük bazı yıllar hızlı olacak. 2010 yılında yüzde 9,2 çıktı. Bazı yıllar ortalamanın altına düşebilir. İhracat hedefi gelecek yıl 166,5 milyar dolar. Büyüme yüzde 4. İhracat daha yüksek olursa büyüme de daha hızlı olur.” dedi. Babacan, iş dünyasının şikâyet ettiğinin aksine bankalarla rahat çalışan çok sayıda firma olduğunu kaydetti. Türkiye’den yurtdışına giden turist sayısının 4 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Babacan, yıllık giderin 5 milyar doları bulduğunu açıkladı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Babacan, Gezi olaylarının homojen olmadığını kaydetti. Bir gazetecinin “Faiz lobisi nerede?” sorusuna Babacan şu cevabı verdi: “Yatırımcılar üzerinde piyasaya oyuncuları üzerinde dezenformasyon çalışmaları oldu İstanbul ve Londra kaynaklı. Faizlerin yükselmesinden toplu şekilde istifade eden kesimler oldu.”

Bakan Babacan’dan ‘sahte tweet’ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sahte ‘tweet’ uyarısı geldi. ‘@Ali_Babacan kullanıcı hesabından atılan tweetlerin Ali Babacan ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamada, ‘@Ali_Babacan’ kullanıcı hesabından ‘tweet’lerin atıldığının tespit edildiği ifade edilerek, söz konusu kullanıcı hesabının Başbakan Yardımcısı Babacan’a ait olmadığı vurgulandı. Sahte hesaba ve atılan mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.