Doların dönüşü sert oldu

Euro/dolar paritesi 1.46 sınırına kadar gelirken, dolar gün başından öğlene kadar olan bölümde euro karşısında yüzde 1'e yakın değer kazandı.



Paritedeki hareketi değerlendiren uzmanlar, özellikle Avrupa ekonomisine ilişkin endişelerin eurodaki düşüşü tetiklediğini belirtiyor. Bu sabah Almanya ekonomisinden gelen ve iş güveninin son üç yılın dibine indiğini gösteren veri bir anda dengeyi euro aleyhine bozdu. Analistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinden gelen olumsuz sinyallerin Almanya'nın resesyona girebileceği endişelerini gündeme getirdiğine dikkat çekiyor.



Doların son dönemdeki hızlı yükselişinin arkasında yatan en önemli neden doların kuvvetlenmesinden ziyade euronun zayıflaması. Önceleri ABD ekonomisine odaklanan yatırımcılar oradan gelen olumsuz verileri dolara karşı kullandı.



Son dönemde ise tartışmaların odağı Avrupa'ya kaymaya başladı. ABD ekonomisi için dillendirilen resesyon tartışmaları Avrupa'ya sıçrarken, bir yandan son yılların zirvesine çıkan enflasyon, diğer taraftan düşük büyüme oranları ve işsizlik euronun mezarını kazdı. Aynı anda ABD ekonomisinden gelen cesaretlendirici sinyaller de doların değer kazanmasına yardımcı oldu.



Henüz bir ay önce dolar karşısında 1.60 seviyesinde olan euro şimdilerde 1.46'ya kadar düşerken, kayıp yüzde 10'a yaklaştı. Öte yandan doların uzmanlar, özellikle petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün de doların yükselişinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor.



Dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Warren Buffett, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada artık dolara karşı pozisyon almadığını belirterek doların iyi gidişine işaret etmişti.





