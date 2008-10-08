“Doların değeri artacak”

Yapı Kredi Bankası Stratejik Planlama ve Araştırma Bölüm Başkanı Ahmet Çimenoğlu, Türkiye'de doların, yabancı yatırımcıların Amerikan parasına güven duymalarından dolayı değil, ülkeden çıkmak istedikleri için arttığını kaydetti.



Çimenoğlu, dolardaki yükselişe ilişkin yaptığı açıklamada, dünyadaki kriz nedeniyle yabancı yatırımcıların ellerindeki varlıkları sattıklarını ve bu yatırımcıların Türkiye'deki YTL cinsi varlıkları satarken karşılığında dolar istediklerini, bunun da dolarda yükselişe neden olduğunu söyledi.



Yabancıların varlık satışından sonra elde ettikleri parayı hazine bonoları ve altın gibi enstrümanlarda değerlendirmeyi daha güven verici bulduklarını ifade eden Çimenoğlu, "Türkiye'de dolar, yabancı yatırımcıların Amerikan parasına çok güven duydukları için değil, buradan çıkmak istedikleri için artıyor. Dolar, Türkiye'nin yanı sıra gelişmekte olan birçok ülkede de değer kazanıyor" diye konuştu.



Türkiye'de eskiden gelen bir korku ve endişe bulunduğuna dikkati çeken Çimenoğlu, "Hala, dolar bir gün mutlaka artar diye düşünce var. İnsanlar, bu tip dalgalanmalar oldukça ve dolar yükseldikçe haklı çıktıklarını düşünüyorlar. Halbuki uzun vadede bakıldığında, örneğin dolar 1,20 seviyelerinde seyrettiğinde aylarca, yıllarca dolarda beklerken bu sırada YTL faiz getirisi, kazancı gözardı edilebiliyor. Dolayısıyla aslında dolara karşı bir zaaf söz konusu" dedi.



Euro bölgesinde de doların değer kazandığına işaret eden Çimenoğlu, söz konusu bölgede de avro satıp dolar almak gibi bir eğilimin bulunduğunu ve doların gelecekte daha da değer kazanacağı beklentisi olduğunu kaydetti.



Merkez Bankalarının bugün aldığı faiz indirimi kararının bir miktar dolar kurunu rahatlatacağını belirten Çimenoğlu, ancak yaşanan global finansal krizin sadece faiz indirimiyle çözülecek sorun olmadığını, merkez bankalarının sorunu çözmek konusunda ortak hareket etmesi açısından ise kararın olumlu karşılanabileceğini ve bunun piyasalarda kısa vadeli de olsa bir rahatlama sağlayabileceğini söyledi.

