Doların ateşi yükseldi 1.73'ü gördü

Küresel piyasalarda bu kez de AIG ve HSBC kaygı yarattı

Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.72 liradan işlem gördü

Bankalararası piyasada dolar en yüksek 1,7280 seviyesinde

Faiz yükseldi

Parite

Asya ve Avrupa borsaları yüzde 4’e yakın değer kaybetti

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları düştü

Bankacılar İTO'dan gelen olumlu enflasyon verilerine ve Hazine'nin açıkladığı gösterge tahvil ihracı içermeyen Mart ayı borçlanma programına rağmen kur ve faizde dış piyasalara bağlı yukarı yönlü seyir bekliyor.Piyasalar için yılın üçüncü ayı da sorunlu başladı. Küresel piyasa, bugün finans sistemine yönelik kaygılarla boğuşmaya devam etti. Yurtdışı piyasalar gün boyu satıcılı seyir izledi. Citi'nin ardından sigorta devi AIG'den gelen kötü haberlerle sarsılan piyasalarda satışlar sürdü.ABD'de Dow Jones Endeksi, 1997 yılından bu yana ilk kez 7.000 puanın altına indi.ABD'li sigorta devi Dördüncü çeyrekte 61,7 milyar dolar zarar eden AIG'nin 2008 yılı toplam zararı ise 99,3 milyar dolara çıktı. Bu arada ABD hükümeti 30 milyar dolarlık geri çevrilebilir AIG hisse alacağını açıkladı.Diğer yandan Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, 17,7 milyar dolar değerinde hisse senedi ihraç edeceğini, cuma günkü kapanışın yüzde 48 altında her biri 254 peniden olmak üzere 5,1 milyar adet hisse satacağını bildirdi.ABD'de mali sektörde güven bunalımı yaşanırken, piyasalar, Doğu Avrupa'ya yardım paketi konusunda AB Zirvesi'nden istediği haberi alamadı.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,7200 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1670 TL oldu.Kapalıçarşı'da 1,7150 TL'den alınan dolar 1,7200 TL'den satılıyor. 2,1600 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1670 TL düzeyinde bulunuyor.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6980 TL olan dolar, güne 1,7150 TL'den, 2,1470 TL olan Euro 2,1600 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.05 itibariyle, alışta en düşük 1,7210 TL, en yüksek 1,7250 TL, satışta en düşük 1,7280 TL, en yüksek 1,7330 TL seviyesinde bulunuyor.Bankalararası piyasada geçen hafta cuma günü 1.71'in üzerine çıkan ve dün spot işlemlerde 1.7050 seviyesinden kapanan en iyi dolar alış kotasyonları bu sabah 1,73'ü gördü.Doların kısa vadedeki yönüne ilişkin bazı ekonomistlerin görüşleri şöyle:TL'nin seyri yurtdışına bağlı. Bugün için kuru yukarı iten iki neden var: Cuma günü ABD'den dataların kötü gelmesi ve AB'den beklenen paketin şimdilik ertelenmiş olması. Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, Macaristan gibi ülkelerin para birimleri TL'den daha fazla değer kaybetti. Belirsizlikler devam ediyor. Bütün gelişmekte olan para birimleri bir süre daha değer kaybedecek. TL kısa vadede 1,80-1,85'e kadar çıkabliir. TL'nin ne kadar değer kaybedeceği IMF ile anlaşmanın zamanlamasına bağlı.Dolar/TL kendi başına hareket etmiyor. Dolar dünya para birimleri karşısında değer kaybettiği sürece TL'nin yönü de yukarı olacaktır. Gelen datalarla değişim olursa farklılık olabilir. Kurda yukarı gitme olasılığı daha kuvvetli, dünyadaki bozulma devam ediyor. İlk etapta 1,75'i görebiliriz.Dövizdeki çıkış bir haftadır var. Bankalar arasında alıcılı seyir vardı. Dış piyasalar daha da olumsuz olup, parite dolar lehine dönünce biz de içeride hissettik. 1,73-1,75'i zorlarız ama 1,80'lere gideceğini şu an için düşünmüyorum. Kurdaki hareket sıkışmadan ötürüyse büyük ihtimalle 1,75'ler olacak. İsmini koyamadığımız bir riskten ötünü oluşuyorsa 1,80'ler test edilir ve üstü bile denenebilir.Özellikle Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirimlerinden sonra TL'nin dış şoklara karşı daha kırılgan oluduğu bir döneme girdik. Dışarıdaki endişeler sürüyor. Beklentiler hayalkırıklığına dönüşmüş durumda. Dışarıdaki görünüm olumsuza döndüğü için hâlâ reel olarak değerli bir kurumuz var. Yüksek faiz koruyucusu da kısmen kalktığı için bu tip hareketler görmek olası. Kurda aşağı gitme alanı azaldı; yukarı yönlü risk biraz daha arttı. IMF ile program imzalanacağına ilişkin beklenti çok ciddi değer kaybını önlüyor. İşler daha kötüye giderse 1,80'ler kısa vadede oluşulabilecek seviyeler.Doların en riskli olduğu aydayız, 1,72'lerin de üzerine çıkma riski olabilir. ABD'de bankaların stres testleri var, Doğu Avrupa bankacılık sektöründe ekstra yük var. Bu nedenle Doğu Avrupa merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalabilir. Doğu Avrupa nedeniyle biz de olumsuz etkilenebiliriz, Merkez Bankası'nın bu ayki faiz kararı çok önemli. Beklentinin üzerinde indirim gelirse lira üzerinde riskler artar, liranın tutunması zor olur.Doların 1,72'nin üzerinde kalması, Kasım'da denenen 1,75 düzeyinin geçilmesi anlamına gelir. Bu da Mayıs 2006'daki zirve olacaktır. Buradan 1,77'ye gidebilir. Doğu Avrupa ve diğer ülkelerdeki para birimlerine göre TL güçlü diyebiliriz. 1,80'lerin konuşulması için çok erken.AB liderlerinin Doğu Avrupa'daki sorunları çözmek adına bir ortak adım atmaması ve ABD'de resesyonun beklenenden daha da derin olabileceği endişesi global piyasalarda tedirginliği artırdı. Asya hisse senedi piyasalarında yüzde 4 civarında kayıplar yaşanırken ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yüzde 2'ye yakın kayıplarla işlem görüyor. Risk göstergelerinde yaşanan bozulma panik havasının pekiştiğine işaret ediyor. ABD ve AB piyasalarındaki seyir Türk mali piyasaları üzerinde de belirleyici olacaktır.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,36 oranında değer kaybetti.İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 165,60 puan artarak 23.699,93 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,70 oldu.İlk seanstaki 492,26 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 326,66 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,36 değer kaybetti.3 Kasım 2010 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 16,43'e, bileşik getirisi 15,62'ye yükseldi.Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 16,08 bileşik getirisi yüzde 15,29 olarak gerçekleşmişti.Uzmanlara göre; Dolar/TL kuru tarihi zirve seviyesine yaklaşmış durumda. Küresel panik havasının devam etmesi durumunda bu seviyelerin test edilmesi kaçınılmaz görülürken, faiz ve hisse senedi piyasalarında da döviz kurundaki hareketlere paralel bir seyir bekleniyor. Hazine'nin Mart ayı iç borçlanma programının hafif olması ve İTO'dan gelen düşük enflasyon rakamları olumlu bir tabloya işaret etse de piyasalar denge bulmadan bu gelişmelerin pek etkili olması beklenmiyor.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2589, sterlin-dolar paritesi 1,4079, yen-dolar paritesi ise 97,32 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası, günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre, yüzde 3,8 azalarak 7,280.15 puan oldu.Hong Kong'da borsa yüzde 3,9, Güney Kore'de yüzde 4,2 geriledi.Avustralya, Tayvan ve Singapur'da borsa yüzde 3 ve daha fazla değer kaybetti.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 3,77, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,58, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 3,19 değer kaybetti.Brüksel'de borsa yüzde 3,67, Madrid'de yüzde 3,42 geriledi.ABD tipi ham petrolün varil fiyatı 2,39 dolar düşerek varili 42,37 dolardan satılırken, Londra Brent tipi ham petrol de 2 dolar değer kaybedip varili 44,35 dolardan işlem görüyor.New York Borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi rekor düşüşle güne başladı.Borsanın açılışında Dow Jones Endeksi, 28 Ekim 1997 yılından bu yana ilk kez 7 bin puanın altına düştü.Açılışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,74 düşerek 6.940,19 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,40 değer kaybedip 1.358,61 puan oldu.Düşüşte, bankaların yapısı ve ekonomi konusundaki kötümserliğin büyümesi etkili oldu.Endeks, 2007 yılı Ekim ayında 14 binin üzerine çıkıp rekor kırdıktan sonra, kredi krizi ve durgunluk nedeniyle yarı yarıya değer kaybetti.