Dolar'ın ateşi tekrar yükseldi

T24 - Piyasalarda dün tansiyonun yeniden artmasıyla yükselen dolar, bugün de TL karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar ilk işlemlerde 1.87, euro ise 2.57'nin üzerinde işlem görüyor.



Oluşan fiyatlarla dolar düne göre yaklaşık 0.4, euro ise yüzde 0.2 değer kazandı.



Yarım dolar, yarım eurodan oluşan döviz sepeti de 2.2260 seviyesini aşarak yeni rekorunu kırdı. Piyasada gözler Merkez Bankası'nın bugün döviz satım ihalesi açıp açmayacağına ve olası ihalede satış miktarına kilitlendi.

Almanya moral bozdu



Dolardaki yükseliş dün hem Avrupa tarafından gelen moral bozan haberler hem de Merkez Bankası'nın açtığı 70 milyon dolarlık döviz satım ihalesinin piyasa tarafından az bulunması sonrası gerçekleşmişti.



Avrupa tarafında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsünden gelen açıklamalarda 23 Ekim'deki Avrupa Birliği zirvesinden net bir sonuç beklenmemesi gerektiği ve uzun süredir devam eden krize bir günde çözüm bulunamayacağı belirtildi. Ayrıca, Almanya Maliye Bakanı AB'de dayanışmanın önemli olduğu ancak bunun da bir sınırı olduğunu açıkladı.



Bu açıklamalarla hafta sonu G20 toplantılarından çıkan, euro krizine karşı kapsamlı plan üzerinde anlaşılacağı beklentisi de bozulmuş oldu.



Euro/dolar paritesi bu gelişme sonrası 1.38'in altına geriledi. Parite şu anda düne göre yüzde 0.2'lik gerilemeyle 1.3750 seviyesinde bulunuyor.

Borsa eksilerde



Piyasalarda bozulan hava borsalara da satış getirdi. İMKB 100 Endeksi de düne göre yüzde 0.5 kayıpla güne 58 bşn 160 seviyesinden başladı.



Avrupa'da Londra, Paris ve Frankfurt borsaları değer kaybetti. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 1 değer kaybederek 5.381 puana geriledi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 1.3 azalarak 5.781 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 1.44 azalarak 3.120 puan oldu.



ABD'de de borsalar dün yüzde 2 civarında değer kayıplarıyla kapandı.



