Doların ateşi sürüyor, Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün tekrar

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yıldırım'ın başkanlığınca yarın 2. kez toplanacak

21 Kasım 2016 15:59

Türk Lirası'nın dolar karşısında değerini kaybetmesinin durdurulamaması üzerine Ekonomi Koordinasyon Kurulu Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yarın 2. kez toplanacak.

Yarın 13.30'da yapılacak toplantıya, ilgili bakan ve bürokratlar katılacak. Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. 

İlk olarak 18 Kasım cuma günü Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda "Ekonomimizin direncini artıracak reformlar hızlandırılacak. Reel sektörün desteklenmesine yönelik  adımlar devam edecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak" şeklinde karar alınmıştı.

Başbakan Yıldırım aynı gün gazetecilere ""Amerikan seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde hareketlilik başladı. Halen devam ettiğini biliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Ülke ekonomisinin temelleri sağlamdır. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız." açıklamasını yapmıştı.

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