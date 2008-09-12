Doların ateşi düştü

Dün yaptığı sert yükselişle 1.27 sınırına dayanan dolar, bu sabah içeride 1.25 sınırının altına geriledi. Borsa güne yükselişle başladı.



Global piyasalardaki artan soru işaretleri ile yaklaşık iki haftadır yükseliş eğiliminde bulunan ve dün 1.27 sınırına dayanan dolar bu sabah içeride 1.25 sınırının altına gerileyerek 1.2450 oldu.



Dün dolarda çok hızlı bir hareket yaşandı. Avrupa ekonomilerindeki yavaşlamanın ABD'den daha fazla olacağı ve Avrupa'da faizlerin indirileceği yönündeki beklentiler doları Euro karşısında 1.3882 ile son 1 yılın zirvesine taşıdı. Dolar 1.38'li rakamları en son 18 Eylül 2007'de görmüştü.



İçeride de hem dışarıdan kaynaklanan etkiler hem de yerel faktörlerle dolar son dört ayın zirvesine çıkmış, günü 1.2625 YTL seviyesinden noktalamıştı.



Euro/dolar paritesi ise 1.40 sınırının üzerine çıktı ve Euro 1.4050'ye kadar yükseldi.



Borsada yükseliş



Borsa İMKB’de güne yükselişle başladı. İlk 15 dakikanın ardından tepki alımları ile yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 37 bin 750 seviyesine tırmandı.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri dün ortalama yüzde 4,85 oranında değer kaybetmiş ve borsa günü 37 bin 388 puandan tamamlamıştı. Endeks 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye inerek, gün içinde en düşük 37 bin 143, en yüksek 39 bin 116 puanı görmüştü.



Yurtdışı borsalar yükseldi



Bugüne bakıldığında yurtdışındaki havanın durulmasının doların da ateşini düşürdüğü izleniyor.



ABD'nin en büyük bankalarından Lehman Brothers'ın Bank of America'ya satılacağı yönündeki söylentiler piyasada olumlu bir hava estirirken, Asya borsaları son dört günde ilk kez yükseldi. ABD borsalarında da yüzde 1.5'e yaklaşan yükselişler izlendi.



