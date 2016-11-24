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Ekonomi

Doların ateşi düşmüyor; gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştı

24 Kasım 2016 12:48

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybetmesinin düşmemesi üzerine piyasalar, Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. 

Karar öncesinde dolar/TL 3.40 seviyesinin üzerine kadar çıktı. Mart ayından beri toplam 250 baz puana ulaşan indirimi Merkez Bankası ekim ayında pas geçmişti. 



EKK'da döviz için toplanmıştı



Döviz kurlarındaki hareketlilik sebebiyle dün akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe'de Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmişti.

 

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