Doların ateşi düşmedi

Akşam saatleri itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,5670YTL, Euro 2,0620 YTL'den işlem gördü. Borsa günü 0,15 kayıpla kapattı.



Gelişen piyasalar ABD’nin destek paketlerine bir yenisini daha eklemesinin iyimserliğini yaşarken, gelişmekte olan piyasalarda sıkıntı sürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının gelişen piyasaları izlemeye devam etmesi ve hedge fon çıkışları nedeniyle, özellikle gelişmekte olan piyasa para birimleri değer kaybediyor.



Güne hafif bir yükselişle başlayan dolarda öğleden sonra yeni bir hareket yaşandı. Dolar kuru 1.56'nın üzerine çıkarak son 27 ayın zirvesine tırmandı. Uzmanlar, yabancı alımlarını dengeleyen yerlilerin artık satış tarafından çekildiğini ve hızlı bir yükseliş yaşandığını belirtiyor. Dolardaki yükselişte genelde gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yoğunlaşan satışlar da çok etkili oluyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5060 YTL, Euro 2,0020 YTL'den güne başladı, akşam saatleri itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,5670YTL, Euro 2,0620 YTL'den işlem görüyor.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5120 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0180 YTL olmuştu.



Öte yandan dolar euro karşısında da yüzde 1'in üzerinde bir yükselişle 1.3155'e kadar tırmandı. Dolar euro karşısında son 19 ayın zirve seviyelerinde bulunuyor.



Dolar yılbaşına göre yüzde 33.50 değer kazanırken, sadece ekim ayı içerisindeki artışı ise yüzde 24.87'ye ulaştı.



Uzmanlar kurdaki hareketi şöyle değerlendirdi:



Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Nergis Kasabalı, yabancı yatırımcılar ve hedge fonların ellerindeki varlıkları satarak dolar talebinde bulunmasının bu çıkışta etkili olduğunu kaydetti. Kasabalı, "Elinde dolar bulunan yerli yatırımcıların da dolardaki artışın devam edeceğine yonelik beklentisi ile satış tarafından çekilmesi doların artışına neden oldu" ifadesini kullandı.



Ata Yatırım Başekonomisti Nurhan Toğuç, dolardaki yükselişte hedge fonların çok etkili olduğunu belirterek, "Geçen hafta da bu fonlar döviz piyasasında alım yapıyordu, ama bankacılık sisteminden çıkan para bunu frenledi” dedi.



ABank Döviz Masası Müdürü Sevgi Aytekin, gelişmekte olan ülkelere yönelik bir tedirginlik olduğunu ve YTL'deki değer kaybının bununla da ilişkili olduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelere yönelik şimdiye kadar göz ardı edilen cari açık gibi sorunların gündeme oturmaya başladığına işaret eden Aytekin, dolarda 1.60 seviyelerinin görülebileceğini ifade etti ve şunları kaydetti: “Tüm gelişmekte olan para birimleri baskı altında olduğu için yukarı doğru hareket devam edebilir. Macaristan’da başlayan endişeler tüm gelişmekte olan piyasalar için aynı tehdidi içeriyor. Güney Afrika para biriminde de aynı şeyleri görüyoruz. Tüm gelişmekte olan piyasalara akan paranın bir miktar geriye dönüşünün olması endişeleri kuvvetlendiriyor. Biraz daha yukarıları görmemiz çok şaşırtıcı olmayacaktır. Önceden göz ardı edilen şeyler böyle bir sonuca yol açıyor.”



İMKB’de günlük ortalama değer kaybı yüzde 0,15



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,15 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 1.198,87 puan düşerek 26.723,30 puandan kapandı. Borsa endeksi günün tamamında 40,25 puan geriledi.



Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dün ikinci seans kapanışına göre 1.158,62 puan artarak günün ilk yarısını 27.922,17 puandan tamamlamış, birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer artışı yüzde 4,33 olmuştu.



Dün, İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 893,38 puan yükselerek 26.763,55 puandan kapanmış, hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,45 değer kazanmıştı.



Faiz 3.5 ayın zirvesinde



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi işlem bazında yüzde 21.89 seviyesinden işlem gördü. Gösterge tahvilde faiz en son 8 Temmuz 2008’de bu seviyeden işlem görmüştü. Gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi spot kapanışta yüzde 21.58 olurken valörlü işlemlerde 21.78 seviyesinde yer alıyor. Aynı tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 21.01, valörlüde yüzde 21.41 olmuştu.





Dünya borsalarında yeni paket umudu



Bernanke’nin yeni paket açıklamasıyla ABD borsalarında yüzde 5’e yakın yükselişler olmasının ardından Asya’da karışık seyir gözleniyor. Tokyo Borsası’nda yüzde 3’ü aşan artış yaşanırken, Hong Kong Borsası’nda düşüş var.



İMKB de güne yükselişle başladı. İMKB Ulusal 100 Endeksi açılışta 264 puan artışla 27 bin 27 puana çıktı. Hisse senetlerinin değer kazancı yüzde 1 olarak gerçekleşti. Avrupa borsalarında da yüzde 1’in üzerinde artışlar var.



Ata Portföy’den Fon Yöneticisi Cem Tözge, “Yurtdışı borsaların etkisiyle İMKB alıcılı seyrediyor. Yurtdışı piyasalarda yeni önlemlerin açıklanması beklentisiyle olumlu bir hava var” dedi.



Tokyo borsası yükselişle kapandı



Asya borsaları Hong Kong Borsası hariç, kredi piyasalarındaki rahatlama ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkenin sorunlu ekonomisine yardım için daha fazla önlemleri desteklemesinden ötürü yükseldi.



Japonya'da Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı.



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 3,34 (300,66 puan) artarak 9.306,25 puan oldu.



Singapur, Avustralya, Çin, Yeni Zelanda ve Tayland'da da borsalar değer kazandı.



Rüzgâr yurtdışında da dolardan yana esiyor



Fed Başkanı Ben Bernanke’nin yeni bir paketi desteklemesi uluslararası piyasalarda doların yükselmesine neden oldu. Euro/dolar paritesi 1,3237’ye kadar gerileyerek 1.5 yılın en düşük seviyesinden işlem gördü. Doların değer kazanmasında, bankaların fonlama ihtiyacı için dolara yönelmesi ve Fed dışındaki merkez bankalarının faiz indirmeye devam edeceği beklentisi de rol oynadı.



Euro karşısında hızla yükselen dolar yaklaşık son 2 yılın zirvesine tırmandı. Euro/dolar paritesi bugün 1.3237'ye kadar inerken, 10 Ekim'de gördüğü 1.3259'u da kırmış oldu. Parite, 1.3230'lu seviyeleri en son Mart 2007'de görmüştü.



Uzmanlar, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke'nın yeni bir ekonomik teşvik paketini ele almasının uygun olacağını açıklamasının parite üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.



Ayrıca ABD'den gelen verilerin ekonomide bir toparlanmaya işaret etmesi de dolardaki yükselişi ateşledi.



Mali piyasalara yönelik tahmin zorlaşıyor



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci yayımladığı notta, gelişmiş ülkelerde satış baskısının dinmesi ve mali piyasaların dengeye kavuşmasına rağmen Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yüksek cari işlemler açığı veren ülkelerin önümüzdeki döneme ilişkin görünümünün pek net durmadığını, yurtiçi hedge fon satışları ve not indirimleri olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin kısa vadede güveni yeniden tesis edebilmesi için IMF ile yeni bir anlaşmayı hayata geçirmesi gerekebilir. Mali piyasalara yönelik tahminlerde bulunmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Dün, vergi haberi ve yurt dışı piyasalardaki olumlu hava sonucu dolar/YTL kurunda düşüş olabileceğini tahmin ediyorduk. Ancak, hedge fon satışları bunu mümkün kılmadı. Teknik olarak baktığımız zaman yukarıda 1,53 seviyesi var. Aşağıda ise, yükseliş çok sert olduğundan, 1,44-1,49 aralığı boş duruyor. Faiz ve hisse senedi piyasalarında bugün hafif çaplı olumlu eğilim olabilir.”



Rus borsası yükselişte



Dünya genelinde petrol fiyatlarının artması Rus borsasına olumlu etkide bulunurken, MICEX ve RTS endeksleri güne artışla başladı.



Rus RTS endeksi yerel saatle 13.30'da yüzde 2,8, MICEX endeksi de yüzde 3,4'lük bir artış gösterdi.



Uzmanlar, RTS endeksinin artmasında Gazprom hisselerinin yüzde 4,6, petrol şirketi Lukoil'in de yüzde 6,8 oranında yükselmesinin etkili olduğunu kaydettiler.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın mevcut krizden çıkmak için iyi bir hazırlık yaptığını belirterek, ülkenin muazzam altın ve döviz rezervlerinin (şu an 540 milyar dolar civarında) düşen petrol fiyatlarına rağmen ekonomik büyümeyi sürdürmeye yetecek bir kaynak olduğunu söylemişti.



Putin, bankacılık sektörünü güvenceye almak için 7,6 milyar dolarlık ek kaynak aktarılacağını açıklarken, analistler bu paranın zorda kalan bankaların satın alımında kullanılabileceğini belirtiyorlar.



New York borsası düşüşle açıldı



New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı.



Dow Jones Endeksi, teknoloji şirketlerinin kar oranlarındaki düşüş ve yerel bankaların düşük kar beklentisi nedeniyle, yüzde 1,14 oranında değer kaybederek 9.151,38 puana geriledi.



Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 1,65 oranında düşüş gösterdi. Wall Street dün önemli ölçüde değer artışıyla kapanmıştı.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



ABD tipi hafif ham petrolün Kasım teslimi fiyatı 90 sent artarak varili 75,15 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 68 sent değer kazanarak varili 72,71 dolara çıktı.



Petrol fiyatlarının yükselmesinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), bu hafta yapacağı toplantıda petrol üretim miktarını en az günlük 1 milyon varil azaltacağı beklentisi etkili oldu.



Dünya petrol arzının yüzde 40'ını sağlayan OPEC'in Başkanı Şekip Halil, 24 Ekim'de Viyana'da yapılacak toplantıda, petrol üretim miktarını düşürmeyi planladıklarını söyledi.



Halil, Aralık ayında yapılacak OPEC toplantısında da üretim miktarının azaltılabileceğini ifade ederek grubun, petrol piyasasında fazladan günlük 2 milyon varil petrol olduğunu düşündüğünü kaydetti.



Öte yandan, dünya genelinde borsaların değer kazanması da petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.