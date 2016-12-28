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Ekonomi

Doların ardından altın da yükselişe geçti

Dolar/TL'nin 3,54'ü gördüğü günde 24 ayar külçe altının gramı 130 liradan işlem görüyor

28 Aralık 2016 17:10

Serbest piyasada dolar güne 3,5250 liradan, euo ise 3,6950 liradan güne başladı. Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı. Altın da yükselişe geçti. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 130 lira oldu.
Güne TL karşısında 3,52 seviyesinden başlayan dolar yukarı yönlü harekete geçti. 

Dolar/TL paritesi, saat 11:50 itibariyle 3,5412 düzeyine ulaştı. Kur, şu sıralarda 3,5425'ten işlem görüyor.

Euro da, dünkü 3.68 liranın üzerindeki kapanışının ardından, bugünün ilk işlemlerinde 3.69 lirayı aşarak 3.6957 liraya kadar yükseldi.

 

Altın da yükseldi

 

İstanbul Kapalıçarşı'da 129,75 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 130 liradan, 855 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 870 liradan, 118 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 122 liradan, 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 853 liradan, 418 liradan alınan Yarım Ziynet 427 liradan, 209 liradan alınan Çeyrek Ziynet 214 liradan satılıyor.

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