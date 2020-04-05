Doların 6.70’i geçmesinin nedenleri: Yabancı çıkışı, rezerv tartışması, yüksek döviz borcu

Haftayı 6.70’in üzerinde kapatan dolardaki yükseliş ekonomi çevrelerinde endişe yarattı. Uluslararası haber ajansı Bloomberg, dolardaki yükselişi yabancı sermayenin Türkiye’den çıkışının hızlandırdığını belirtti. Ekonomist Atilla Yeşilada da Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının yılbaşından bu yana 97.5 milyar dolara ulaştığını ve bunun piyasalar üzerinde endişe yarattığını kaydetti.

Atilla Yeşilada video yorumunda, özel sektörün kısa vadeli döviz borcunun 170 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çekerek, buna karşılık Merkez Bankası’nın rezervlerinin bunun çok altında olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki erime, başka ekonomistler tarafından da dolardaki yükselişin nedenleri arasında gösteriliyor. Ekonomist Mert Yılmaz, video yorumunda Merkez Bankası’nın rezervleriyle ilgili tartışmaların da gerginlik yarattığını belirterek, 6.60’ın altına inmedikçe dolardaki yükselişin süreceğini belirtti.

Enflasyon geçişkenliği gündeme gelir mi?

Dolardaki yükselişin enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratmasından da korkuluyor. Dolardaki yükselişin ekonomiye iki olumsuz etkisi olacağını belirten ekonomist Atilla Yeşilada, bunlardan birinin enflasyonda yükseliş, ikincisinin döviz borcu bulunan özel sektör şirketlerinin finansman maliyetindeki artış olduğunu vurguladı. Koronavirüs salgınının talebi baskıladığını hatırlatan Yeşilada, bununla birlikte gübre gibi ithal ürünler aracılığıyla gıda fiyatlarında enflasyonist etkinin görülebiceğini belirtti.

Atilla Yeşilada, dolardaki yükselişin enflasyon bekleyişlerini de bozacağı ve bunun da uzun vadede olumsuz etkilerinin görüleceğini ifade etti. “Öngörülebilir gelecekte Türkiye dövizi tutmakta zorlanacak. Bu Merkez Bankası’nın tek başına yapabileceği bir şey değil” diyen Yeşilada, para piyasalarını yatıştırmak için Hükümet’in siyasi kararlar alarak adımlar atması gerektiğine dikkat çekti.