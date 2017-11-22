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Ekonomi

Dolardan yeni rekor; 3.98'i aştı

Dolarla birlikte tırmanışını sürdüren Euro da 4.6747 liraya yükseldi

22 Kasım 2017 21:31

Dolar, Merkez Bankası'nın dövizdeki hızlı tırmanışı durdurmak için bankaların fonlama maliyetlerini yükselten adımına karşın bugün ilk işlemlerde 3.98 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Yeni güne 3.96 - 3.97 lira aralığında başlayan dolar, gelen alımlarla hızla tırmandı ve 3.9824 lirayı gördü. Dolar ile birlikte tırmanışını sürdüren Euro da 4.6747 liraya kadar çıktı. Rekorların ardından dolar gün boyu 3.95 - 3.98 lira aralığında hareket ederken, Euro da 4.65 - 4.67 liraralığında kaldı.

Dövizdeki yükseliş, Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primlerini de yükseltti. IHS Markit verilerine göre Türkiye'nin CDS primleri, dünkü kapanışa göre 4 baz puan artarak Nisan ayından bu yana en yüksek düzey olan 222 baz puana yükseldi.


 

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