Dolardan yeni rekor: 1,8700 TL

T24- Dolar, 1,8700 lira ile Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye çıkarak rekorunu yeniledi.



Cuma günü 1,8620 liradan haftayı tamamlayan dolar, güne 1,8670 liradan başladıktan sonra 1,8700 liraya yükselerek Türk lirası karşısında rekor kırdı. Dolar şu dakikalarda 1,8680 liradan, avro ise 2,4910 liradan işlem görüyor.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 10.50 itibarıyla basit faizi 8,65'e, bileşik faizi yüzde 8,43'e yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 8,56, bileşik getirisi yüzde 8,34 olmuştu.



24 Ayar Külçe altının ons fiyatı yüzde 1.648,30 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3332, sterlin-dolar paritesi 1,5530, yen-dolar paritesi ise 76,79 düzeyinde seyrediyor.

