Dolardan yeni rekor

Dolar, küresel piyasalarda gelişmeler ve jeopolitik risklerle 4.3513 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı; Euro da parite etkisiyle 5.1658 lira ile tarihi zireye yaklaştı.

Küresel piyasalarda dolar endeksi, 93.2 düzeyini de aşarak ile aralık ayı sonundan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, ABD para birimi lira karşısında da aralıksız yükselerek 4.3513 liraya kadar çıktı. Dolar ilk işlemlerde 4.34 - 4.35 aralığında hareket ederken, Euro da 5.14 - 5.15 lira aralığına çekildi. Euro önceki hafta 5.1941 lira ile tarihi rekor düzeyine tırmanmıştı.



Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:



Avro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6



Bütçe giderlerinin artmasına bağlı olarak Hazine borçlanmalarını artıracağı beklentisiyle, devlet tahvili faizlerinde yükseliş de sürüyor. Tahvil bono piyasasında Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, dünkü yüzde 13.87'den hızlı yükselişle yüzde 14'ü de aştı ve yüzde 14.01 düzeyini gördü. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.33, valörde son işlemde yüzde 15.27 düzeyinden, bugün spot kapanışta yüzde 15.47 valörde yüzde 15.53 oldu.