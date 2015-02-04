Dolardan tarihi rekor; 2,4485

Erken faiz indiriminin ortadan kalkmasıyla 2,40'ın altını gören kur Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrası 2,4485'le tarihi rekor kırdı.



Merkez Bankası'ndan erken faiz indirimi ihtimalinin ortadan kalkmasıyla 2,40'ın altına kadar inen dolar yeniden yükselerek rekor kırdı. Cuma gördüğü 2,4483 tarihi zirvesinden uzaklaşan kur sabah saatlerinde 2,39 seviyelerinden işlem gördü.

Yeni rekor

Ancak daha sonra kademeli olarak yükselen kur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar sonrası 2,4485'le tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

'Bağımsızlık' vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizin enflasyona göre ayarlanamayacağını belirterek Merkez Bankası'nı eleştirdi ve "Merkez Bankası bağımsız olunca gelinen nokta bu. Bizim daha iyi bir noktayı yakalamamız lazım" dedi. '2,50'YE GİTMESİ MÜMKÜN' Bir bankanın döviz masası müdürü, "Açıklamaların bağımsızlık ile ilgili bölümü piyasadaki tepkiyi tetikledi.Aslında sabah Zeybekci'nin açıklamaları kaldırılabilir düzeydeydi. Erdoğan'da faiz konusundaki düşüncelerine bugün yeni bir bakış açısı getirmedi aslında. Ancak 'Bağımsız bir TCMB ile yapılabilen bu' açıklaması sert bir tepkiye neden oldu" dedi. Bankacı TL'deki değer kaybının devam edebileceğini 2,45, 2,47 ve 2,50 seviyelerinin test edilmesinin önümüzdeki günlerde mümkün olduğunu belirtti.

