Dolardan sert yükseliş

Yeni haftaya 3,04 seviyesinden başlayan dolar/TL, sanayi üretimi verilerinin iyi gelmesine karşın ilerleyen saatlerde 3,07 seviyesinin üzerini gördü.

Güne 3,04 seviyesinde başlayan dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi. Kur öğle saatlerinde 3,0750'yi görürken, saat 14.33 itibariyle bankalararası piyasada 3,0725 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalarda geçen hafta yakından izlenen ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından bu hafta olası Musul operasyonuna ilişkin gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri ile küresel piyasalar, petrol fiyatları takip edilecek.