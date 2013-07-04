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Ekonomi

Dolardan rekor üstüne rekor

Dolar iç piyasalarda tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak, 1,9610 TL'den işlem gördü

04 Temmuz 2013 17:24

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) piyasaların 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı olmasına rağmen, iç piyasada dolar 1.9610 TL’ye yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Böylece dolarda 28 Mayıs’tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 6 oldu.Enflasyonun beklentilerin çok üzerinde açıklanması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) izlediği gevşek para politikasının sayılı günlerinin kaldığı beklentisiyle dün de sert bir biçimde yükselen kur ve faizde bugün, Haziran ayı reel efektif döviz kuru endeksi ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor.

Gözler ABD'de olacak

 

Dış piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) bugünkü toplantı sonrasında önemli bir politika değişikliği beklenmezken, Başkan Mario Draghi siyasi krizin yaşandığı Portekiz’de ve bazı Euro bölgesi ülkelerinde tahvil getirilerinin yükselmesi nedeniyle daha destekleyici yönde açıklamalarda bulunabilir. Küresel piyasalarda dolar para birimleri sepeti karşısında bugün yaklaşık beş haftanın en yüksek seviyesinde işlem görerek, Avrupa Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısı ve ABD’de yarın açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatay seyir izledi. Öte yandan bankacılar, haftanın en önemli verisinin ise yarın açıklanacak tarım dışı istihdam olacağı değerlendirmesinde bulundu. ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasına dair izleyeceği yol konusunda belirsizliği azaltması nedeniyle bu ay yakından izleniyor.

 

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