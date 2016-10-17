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Ekonomi

Dolardan rekor denemesi

Musul operasyonu ve sanayi üretimi verileriyle dolar yeni rekor denedi

17 Ekim 2016 11:58

Musul operasyonu ve Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle dolar dün gece bulunduğu 3,08'li seviyelerden yükselerek akşam saatlerinde yeniden 3,11 lirayı aştı, ardından 3,10'lu seviyelere geriledi.

Yeni haftaya 3,09 – 3,10 lira aralığında başlayan dolar, akşam saatlerine doğru tırmanmaya başladı. Piyasalarda, Türkiye’nin operasyonda yer alma konusundaki ısrarlı tutumu ve akşam saatlerinde açıklanan sanayi üretimi verileri liradan kaçışı hızlandırınca, dolar 3.1132 lira olan önceki rekorunun hafif altında, 3,1110 liraya kadar çıktıktan sonra 3,10 – 3,11 lira aralığına çekildi.

Dolardaki tırmanışta, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıdan faiz indirimi çıkacağı yolundaki beklentiler de etkili oldu. Piyasalarda yapılan anketlerde, yüzde 8,25 olan koridorun üst bandında 0,25 puanlık yeni indirim beklentisi ağır basıyor.

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