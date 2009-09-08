Dolardan kaçan altına koşuyor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bugün aylar sonra ilk kez 1000 doların üzerine çıkarak 1004.5 dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları şimdiye kadar dokuz ayrı tarihte 1000 doları geçmiş ve geçen sene Mart ayında en yüksek 1033.90 dolara kadar tırmanmıştı.

Ağustos sonunda 950 dolar seviyesinde olan doların 8 gündeki yükselişi yüzde 6'ya yaklaştı.

Altında yaşanan hareketi değerlendiren uzmanlar, son zamanlarda piyasadaki belirsizlik halinin arttığını ve ekonomilerin ne kadar sağlıklı olduğunun sorgulanır hale geldiğine dikkat çekiyor. Bu belirsizlik halinin de yatırımcıları değerli metallere yönelttiği ve altının da yükselmeye devam ettiği ifade ediliyor.



Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceğine ilişkin olarak ise piyasada bir fikir birliği oluşmuş görünmüyor. Altının 1000 dolar üzerindeki seyrini sürdüreceğini düşünenlerin yanı sıra bazı analistler hem fiziksel talebin zayıf olması hem de Asya ülkelerinin fiyat yükselince satışa geçme eğilimlerinden dolayı altının 950 dolar civarında dengeleneceğini düşünüyor.

Öte yandan dolarda yaşanan düşüş de altın fiyatlarını yukarı itiyor. Doların rezerv para konumu ile ilgili tartışmaların sürmesi ve piyasadaki şüpheler yarıımcıları dolardan altına yönlendiriyor. Son olarak Almanya'da açıklanan büyüme rakamlarının da beklenenden iyi olmasıyla dolar euro karşısında bugün 1.4481 seviyesine kadar geriledi. Euro/dolar paritesi böylece yılbaşından bu yanaki en yüksek seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesinde rekor seviyesi 15 Temmuz 2008'de görülen 1.6039 ile tescil edilmişti.