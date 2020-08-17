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Ekonomi

Dolardaki yükselişin 4 sebebi: Karşılıksız para, ölçüsüz genişleme, rezervlerdeki erime, negatif faiz

17 Ağustos 2020 11:47

Dolar/TL haftanın ilk iş gününe 7,39’u aşarak başladı. Euro/TL de tarihi zirvesini 8,77’nin üzerine taşıdı. Reuters haber ajansı, piyasanın, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde faiz artırımı yapılıp yapılmayacağını "tarttığını" belirtti. Reuters, faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğini, fakat Merkez Bankası'nın "arka kapı" yöntemleri ile fonlama maliyetini artırmayı tercih etmesinin belirsizlik yarattığını kaydetti.

Borsa İstanbul eski Başkanı ve Gelecek Partisi yöneticisi İbrahim Turhan ise doların dünya paraları karşısında değer yitirirken TL karşısında güçlenmesine dikkat çekerek bunun sebeplerini şöyle sıraladı:

"Dünyada dolar gevşerken, risk iştahında bozulma yokken Türkiye niye olumsuz ayrışıyor? 1) Merkez Bankası karşılıksız para basıyor. 2) Parasal genişlemede ölçü yok. 3) Rezervlerdeki erime endişe verici. 4) TL’nin reel faizi çok düşük."

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