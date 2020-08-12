Dolardaki yükseliş zam beklentisi yaratınca mağazalar doldu; satışlar yüzde 20-30 arttı

Kurdaki hızlı yükseliş sonrasında zam beklentisiyle tüketicilerin alışverişlerini erkene çektiği belirtildi. Dünya'nın haberine göre kur artışının ilk olarak yansıtıldığı otomotiv sektöründeki yüzde 10’a varan fiyat artışından sonra, ithal ağırlıklı teknoloji, kozmetik ve hızlı tüketim ürünlerinde de zam beklentisi oluştu. Hafta sonu bu ürünlerin satışında ciddi bir hareketlilik yaşandı. Beyaz eşya ve teknolojide zam gelmesini bekleyen tüketici ertelediği talebini harekete geçirirken, tuvalet kağıdı, saç boyası, bakım kremleri, deterjan ve şampuan gibi ürünlerde ise stok yaptı. Beyaz eşyada yüzde 20’lere varan haftalık artış yaşanırken, teknolojide bu artışlar yüzde 30’ları buldu. En çok satışı yapılan ürünlerden biri de cep telefonları oldu.

T24 yazarı Barış Soydan da, "Kemerlerinizi bağlayın, enflasyon yükselecek" başlıklı yazısında, "Bugünkü yazıya bir yatırım tavsiyesiyle başlamak istiyorum: Başta ithal ürünler olmak üzere market rafından her türlü ürün… İroni yapıyorum elbette. Dolardaki son sıçrama sonrasında çarşı-pazara zam yağmuru kaçınılmaz, anlatmaya çalıştığım bu" demişti.

Kur artışı ile birlikte taleplerin öne çekildiğini ifade eden Teknosa CEO’su Bülent Gürcan ise “Pandeminin ardından hep birlikte teknolojinin gündelik yaşamın içinde ne kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğini deneyimledik. Bunun da etkisiyle teknoloji ürünlerine olan talep bir süredir artıyor. Tüketiciler, döviz kurundaki yükselişin kısa vadede ürün fiyatlarına yansıyacağını düşünerek kritik teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. Kur artışı sonrası, bir önceki haftaya göre tüm ana kategorilerde ortalama yüzde 30 satışlar arttı. Artışın en yüksek olduğu kategoriler TV, notebook ve tablet oldu. Stoklarımızdaki ürünlerle ve sunduğumuz avantajlı kampanyalarla müşterilerimize oldukça uygun seçenekler sunuyoruz” diye konuştu.

Beyaz eşya satışları da arttı



Tüketicinin beyaz eşyada da ihtiyaçlarını öne çektiğini belirten Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Ali Yıldız ise önceki haftaya kıyasla yüzde 20’lik artış olduğunu söyledi. Yıldız “Özellikle pazartesi hareketlilik çok daha fazlaydı. Bu haftanın kur etkisiyle hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı en çok alınan ürünler oldu. Kur artışı fiyatları yüzde 5-10 etkileyebilir. Tüketici bundan kaçınmak için aklındaki ya da ertelediği alışverişi yapıyor” diye konuştu.

T24 yazarı Barış Soydan, dolardaki yükselişle enflasyon arasında çok güçlü neden-sonuç ilişkisi var olduğunu belirterek, "Buna geçişkenlik etkisi deniyor. Araştırmalara göre TL'deki yüzde 1'lik kayıp enflasyonu yüzde 0.24 artırıyor. Döviz kurundaki hareketler tüketici enflasyonundaki değişimin yüzde 52’sini, toptan eşya enflasyonundaki değişimin ise yüzde 64’ünü açıklıyor" bilgisini vermişti.