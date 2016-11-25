Dolar'daki yükseliş nedeniyle Türkiye'nin kur zararı 216 milyar TL

Türk Lirası'nın Merkez Bankası'nın faiz artırımına rağmen değer kaybetmeye devam etmesi, Türkiye'nin dış dengelerine de olumsuz yansıyor.

Dolar/TL 3,47 seviyesini de aşarak rekor tazelemiş durumda.

Yılbaşından bu yana TL'deki değer kaybı yüzde 19 seviyesinde.

Bu oran ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın "Meksika sınırına duvar öreceğiz" söylemleri nedeniyle büyük değer kaybı yaşayan Meksika Pesosu'nun performansından da daha kötü.

TL'de yaşanan değer kaybı dış kaynak ihtiyacı bulunan ve görece yüksek cari açık veren Türkiye'ye kur zararı olarak da yansıyor.

Merkez Bankası'nın açıkladığı net uluslararası yatırım pozisyonu TL'deki değer kaybı nedeniyle önemli ölçüde artmış durumda.

Eylül 2016 itibarıyla Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 221,3 milyar dolar seviyesindeydi. Yurtdışı yükümlülükler ise 610,9 milyar dolardı. Bu tablo Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonunda 389,6 milyar dolar açık verdiğine işaret ediyor.

Eğer Dolar/TL yılbaşındaki 2,9214 seviyelerini koruyor olsaydı, uluslararası yatırım pozisyonu açığı 1 trilyon 138 milyon TL tutarında olacaktı.

Ancak bugün gelinen 3,47 üzerindeki kur seviyesiyle yatırım pozisyonu açığı da 1 trilyon 354 milyon TL'ye yükselmiş durumda.

Yani yılbaşından bu yana Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonundaki kur farkı zararı 216 milyar TL oldu.

Türkiye'nin net ithalatçı bir ülke olmasına ve büyümek için uluslararası sermayeye ihtiyaç duymasına vurgu yapan yatırım uzmanları, önümüzdeki dönemde TL'deki zayıflamanın devam etmesi durumda Türkiye'nin dış finansman sorunu yaşayabileceğini ifade ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yatırımcılara bir bilgi notu gönderen Londra merkezli ekonomik araştırmalar kurumu Capital Economics, para politikasında sıkılaşmanın kaçınılmaz olduğunu, Merkez Bankası'nın gelecek yıl da faiz artırımlarına devam edebileceğini yazmıştı.