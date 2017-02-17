Dolardaki yükseliş Koç Holding'i nasıl etkiledi?

2016 yılı mali sonuçlarını açıklayan Koç Holding'in net kârı 3,46 milyar TL'ye ulaşırken, son çeyrekte finansman ve operasyon giderlerinde yaşanan artış dikkat çekiyor.

Holding, 2016 için konsolide bilançosunda 70,9 milyar TL ciro ile 3,46 milyar TL kâr elde etti. Yıllık yatırım 6,2 milyar TL oldu; son 5 yıldaki yatırım miktarı 30 milyar TL'ye ulaştı.

2016'da Holding şirketlerinde istihdam da yüzde 6,4 ile yaklaşık 6 bin kişi artış gösterdi.

Son çeyrek'te kâr yüzde 22,7 azaldı

BusinessHT'de yer alan habere göre bilançoyu değerlendiren analistler, son çeyrekte net dönem kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azaldığına dikkat çekiyor; bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 353 milyon TL olan net kar rakamı 2016 son çeyrekte 1 milyar 45 milyon TL.

Ziraat Yatırım, "Bu düşüşte kur kaynaklı finansman giderlerinde kaydedilen yükseliş ana etken olmuştur" diyor. 3,46 milyar TL'lik 2016 net kar rakamı da 2015'teki 3,56 milyar TL'nin yüzde 3 altında. Yıllık rakamda ise 2015'teki gayrimenkul satışından gelen baz etkisine dikkat çekiliyor.

İş Yatırım, "Net karda yıllık bazda yaşanan düşüş geçtiğimiz yıl aynı dönemde gayrimenkul satışından kaynaklı 223 milyon TL tek seferlik kar kaydedilmiş olmasından kaynaklandı" diyor.

Finansman giderleri arttı

Ziraat Yatırım'ın dikkat çektiği finansal gider kalemine bakıldığında son çeyrekteki kırılma öne çıkıyor.

2015 son çeyrekte 197 milyon TL finansal gider yazan Koç Holding'te bu rakam 2016 yılı aynı döneminde 3 kata yakın artışla 565,6 milyon TL. 2016 yılı toplamında ise finansal gider 1,59 milyar TL ile önceki yıla göre yüzde 13,6 artışta.

Operasyonal giderler, marjları baskıladı

Kar marjlarında ise operasyonel giderlerdeki artışın etkisi izleniyor.

2015'te yüzde 16,57 olan brüt kar marjı 2016'da yüzde 17,36'ya yükselirken aynı dönemde yüzde 18 artışla 7,4 milyar TL olan operasyonel giderlerle FAVÖK marjı yüzde 9,25'ten yüzde 8,80'e geriliyor.

Buna bağlı olarak net kar marjında da yüzde 5,16'dan yüzde 4,91'e düşüş kaydediliyor.

Çakıroğlu: Ekonomide lokomotif olmayı sürdürdük

"2016 yılında da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdük" diyen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding'in faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeler için özetle şunları söyledi:

*Otomotiv üretimi ve ihracatının lokomotifi olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Tofaş, fikri ve sınai haklarına sahip olduğu Egea Projesi'nde, Sedan'ın yanı sıra Hatchback ve Station Wagon üretimine hız verdi. 2016 yılında Fiat Egea Sedan Türkiye'nin en çok satılan otomobili oldu. Tofaş, 2016 yılında toplam 383 bin adet ile ülkemiz otomotiv sanayinin en çok üretim yapan şirketi ve üretiminin yüzde 70'inden fazlasını ihraç ederek sektörünün ihracat lideri oldu. Ford Otosan ise 2016 yılında Türkiye'de sıfırdan geliştirilen ve üretilen ilk ve tek kamyon motoru yeni nesil Ecotorq motorun seri üretimine başladı.

*Beyaz eşya pazarında dünyanın farklı bölgellerine yatırımlarımız devam ediyor. Arçelik, Beko ile Avrupa'da en çok satılan ikinci marka olma konumunu korudu. Pakistan'ın lider beyaz eşya şirketi Dawlance'ı bünyesine katarak uluslararası konumunu daha da güçlendirdi. Klima üretimi konusunda LG Electronics ile ortaklığını 2023'e uzattı.

*2016 yılında rafinerilerini tam kapasite çalıştıran Tüpraş, 30,3 milyon ton satış hacmi ile geçtiğimiz yıla göre toplam satışlarını yüzde 5 artırdı. Opet, istasyon yatırımlarına devam ederken, Aygaz LPG satış hacmini 2,1 milyon tonun üzerine çıkartırken, satış gelirlerini de geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 artırdı.

*Yapı Kredi 2016 yılında toplam aktiflerini 271 milyar TL'nin üzerine çıkarırken, 245 milyar TL kredi hacmiyle de ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan 3. özel banka oldu. Dijital bankacılık konusunda Avrupa'da ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek, göz tarama teknolojisini müşterilerine sundu. Yapı Kredi'nin son bir yılda mobil bankacılık hizmetlerini aktif olarak kullanan müşterii sayısı yüzde 62, internet bankacılığı müşteri sayısı ise yüzde 27'lik artış gösterdi.