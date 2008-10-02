Dolardaki yükseliş hız kesmiyor

ABD'de kurtarma paketinin Senato tarafından kabul edilmesi ardından dünya piyasalarında dolarda başlayan yükseliş trendi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet'in açıklamalarıyla ivme kazandı.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Trichet'in açıklamalarının ardından dolara ikinci bir alım dalgası geldi.



Sabah saatlerinde 1.39'un altına sarkarak son 1 yılın zirvesine çıkan dolar sonrasında 1.39-1.40 bandında dengelendi. Ancak Trichet'in faiz indirimlerine sıcak baktıkları yönündeki açıklamasının ardından yükseliş yeniden hızlandı.



Euro/dolar paritesi saat 16.00 itibariyle 1.3750 seviyesine kadar geriledi. Dolar böylece euroya karşı son 24 saat içerisinde yüzde 1.7 değer kazanmış oldu. Dolar euroya karşı en son 7 Eylül 2007'de 1.37'li seviyeleri görmüştü.



Euro'ya Trichet çelmesi



Gün açılışından bu yana Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından Trichet'in ekonominin zayıflığına vurgu yapacağı tahminleri ile zor saatler yaşayan Euro'ya beklenen darbe geldi. Trichet'in bölgedeki ekonomik aktivitenin zayıfladığını vurgulaması ve faiz indirimine işaret etmesi euroyu dolar karşısında son 13 ayın dibine indirdi.



Euro Yen karşısında da 145.76 ile 11 Temmuz 2006'dan bu yana en düşük seviyesine düştü.



JPMorgan Avrupa Başekonomisti David Mackie, önceden ECB'in faiz indirimlerine Mart ayında başlayacağını düşündüğünü ancak şimdi 2009 sonuna kadar faizlerin yüzde 2.75'e gerileyeceğini öngördüğünü belirtti.



ECB'nin bugünkü toplantısında faizler beklentiler dahilinde değiştirilmedi ve son 7 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25'te kaldı.



Avrupa faizleri değiştirmedi



Goldman Sachs'ın Avrupa Başekonomisti Erik Nielsen de önceden faizlerin 2009 ortasına kadar yüzde 4.25'te kalacağını düşündüklerini, şimdi ise söz konusu döneme kadar üç kez çeyrek puanlık indirim olabileceğini öngördüklerini ifade etti







