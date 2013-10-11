Dolardaki yükseliş altını vurdu, değer kaybı yüzde 22'yi buldu

Doların yükselişe geçmesi nedeniyle baskı altına giren altın, bir yandan da ekonomik büyümedeki yavaşlığın değerli metale olan talebi düşüreceği beklentisine bağlı olarak değer kaybediyor.

Gecelik işlemler sırasında ABD Başkanı Barack Obama'nın, Amerikan Merkez Bankası FED başkanlığı için Janet Yellen'ı Ben Bernanke'nin yerine resmi olarak aday göstermesinin ardından dolar tırmanışa geçti. Yellen'ın adaylığının küresel piyasalar üzerindeki belirsizliği bir miktar düşürmesi, hisse senedi piyasalarına yardımcı oldu ve dolara değer kazandırdı.

Wall Street Journal Türkiye’nin derlemesine göre, bazı yatırımcılar tarafından ekonominin sorunlu olduğu dönemlerde kaçış noktası olarak görülen altın, dolar ile ters yönlerde hareket etme eğilimi gösteriyor.

Altın yıl başından bu yana yüzde 22 değer kaybetmiş durumda. Değerli metaldeki değer kaybının ardındaki en büyük neden ise yatırımcıların, Fed'in parasal genişlemeye son vereceği beklentisinde olmaları. Çarşamba akşamı açıklanan Fed toplantı tutanakları, birçok yetkilinin hala parasal çıkışın bu yıl başlamasını beklediklerini gösterdi.

"Yeni bir yavaş büyüme-düşük enflasyon dönemindeyiz," diyen EverBank Financial üst düzey piyasa stratejisti Chris Gaffney'e göre enflasyon yükselmeye başlayana dek altından tepki gelmeyecek.

Ekonomik büyümenin yavaş olması, fiyat artışlarının da ılımlı olacağı beklentisine yol açıyor. Bu nedenle traderlara ve analistlere göre altın talebi düşük olmaya devam edecek. Gün içinde yüzde 0.22 değer kaybeden altın şu sıralar 1303 dolardan işlem görüyor.

Değer kaybı sürebilir

ANZ Bank analistleri geçtikleri bir notta, "Çin'in geri dönüşü ve ABD'de borç tavanı görüşmelerinin devam etmesine rağmen altın hala ABD hükümetinin kapanmasından önceki dönemde işlem gördüğü bin 340 dolar civarına geri dönebilmiş değil"diye yazdı. Altın fiyatlarının yönü hakkında iyimser olmadıklarını belirten Credit Suisse analistleri ise ABD'deki borç tavanı sorunu çözüldüğünde altının aşağı yönlü gidişini sürdüreceği görüşünde.

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