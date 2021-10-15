Dolardaki rekor artışın ardından, Erdoğan'ın 2012 yılındaki "Paranın itibarı milletin itibarıdır" paylaşımını hatırlatan Faik Öztrak: Çıkın milletten özür dileyin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de sosyal medya hesabından yaptığı "Paranın itibarı milletin itibarıdır" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, mesajın atıldığı zamanla, şimdiki zaman arasında Türk Lirası'nın nasıl değer kaybettiğini açıkladı. İktidara seslenen Öztrak, "Çıkın milletten özür dileyin. Ve vakit kaybetmeden sandığı milletin önüne getirin" dedi.

Merkez Bankası’nın üç yöneticisinin görevden alınmasının ardından zirveye tırmanan dolar, bu sabah 9,22’nin de üzerini görerek yeni bir rekora imza attı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2012’de sosyal medya hesabından yaptığı "Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır" şeklindeki paylaşımı alıntılayarak o dönemden bu yana Türk lirasının nasıl değer kaybettiğini açıkladı.

TIKLAYIN - Dolarda yeni zirve: 9,24

“Sandığı milletin önüne getirin”

Öztrak şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesajın atıldığı gün 100 lirayla; 84 Bulgar Levası alıyorduk. Şimdi 19 Leva alabiliyoruz. Aynı gün 100 lirayla 58 Dolar alıyorduk. Şimdi 11 Dolar alabiliyoruz. Çıkın milletten özür dileyin. Ve vakit kaybetmeden sandığı milletin önüne getirin.”

“152 TL olan köprünün geçiş ücreti 161 TL oldu”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da dövizdeki artışın ardandan 8 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacağı belirtilen Çanakkale Köprüsü’ndeki geçiş ücretlerine dikkat çekerek, “15 Euro olarak açıklanan Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti açılmadan artmaya devam ediyor. 1 ay önce 152 TL olan köprünün geçiş ücreti kurdaki artışın ardından 161 TL oldu” ifadelerini kullandı.