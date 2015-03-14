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Ekonomi

'Dolardaki artış tarım ürünlerinin fiyatlarına yansıyacak'

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, son aylarda dolar fiyatlarındaki artışın tarım ürünlerinin maliyetlerini artırırken, çiftçiyi zora soktuğunu ifade etti

14 Mart 2015 21:13

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim Yetkin, artan dolar fiyatlarının tarımsal ürünlerin fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Yetkin, yazılı açıklamasında, dolardaki artış öncesi dünya petrol fiyatlarında görülen düşüşün, çiftçiyi umutlandırdığını ancak bunun Türkiye'deki piyasalara çok düşük oranda yansıtıldığını belirtti. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu yılın ocak ve şubat aylarında görülen dolar fiyatlarındaki artışın, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla bir araya gelmesiyle mazot fiyatının hızla 2014 fiyatlarına yaklaştığına işaret eden Yetkin, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Mazotun ülkemizde rafineri çıkış fiyatı 1,9 liradır. Tarım sektöründe yılda 3,3 milyon ton civarında mazot kullanılmaktadır. Verilen mazot desteği, bu rakamın yalnızca yüzde 5'ini karşılamaktadır. Mazottan alınan vergi bu yıl çiftçiye ödenecek olan 10 milyar liralık toplam desteğe yakın bir miktar oluşturmaktadır. Gübre fiyatlarında ise devamlı bir artış vardır. Bu artış dolardaki yükselişle birlikte hızlanmıştır. Bu tablo, kaçınılmaz olarak tarımsal ürünlerin fiyatlarına yansıyacak, üstelik ülkemizde aracı karları çok yüksek olduğu için yansıma muhtemelen girdi maliyetlerinin üstünde olacaktır. Son aylarda dolar fiyatlarındaki artış, tarım ürünlerinin maliyetlerini artırırken, çiftçiyi zora soktu." 

Üreticileri zorlayan bir diğer etkenin de tarımsal girdilerdeki yüksek vergi oranı olduğuna dikkati çeken Yetkin, bu rakamların aşağı çekilebileceğini, çiftçinin beklentisinin de bu yönde olduğunu kaydetti.

 

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