Dolardaki artış günlük harcamalarımızı nasıl etkiliyor?

https://youtu.be/Da5wNgBOTl8

''İthal cep telefonu, bilgisayar, araç kullanmıyorum, maaşım ve harcamalarım dolarla değil ve dolayısıyla döviz kuru umrumda değil'' demek mümkün mü?Enflasyon sepetindeki gıda, ulaşım, konut başta olmak üzere neredeyse tüm ürünler döviz kuruna bağlı. Bunda ithal ürünlerin ve ithal girdilerin payı büyük. Günlük hayatımızdaki harcamalarımızın döviz kuru artışından nasıl etkilendiğini Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ve ekonomist Özlem Derici Şengül değerlendirdi.