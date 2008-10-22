‘Dolardaki artış büyük risk içeriyor’

İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, dolar fiyatlarındaki artışın, fırsat gibi görünse de aslında büyük bir risk içerdiğini belirtti.



Global finansal krizin döviz kurları üzerindeki etkisine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Akyüz, dolar fiyatlarındaki yükselişin, ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracatı en üst sıraya koyan Türkiye için fırsat gibi görünse de aslında büyük bir risk içerdiğini kaydetti.



Global sıkışıklığa giren hedge fonların Türkiye'den kolay çıkış yapabileceklerine işaret eden Akyüz, böyle bir ortamda ihracatçı firmaların dolar kurlarının şu anki seviyesini baz alarak fiyat teklifi vermelerinin, gelecekte büyük sorunlar yaşamalarına neden olabileceğini söyledi.



Akyüz, "İhracatçı firmalara, fiyat tekliflerini daha uygun kurlarla ve orta ve uzun vadeyi düşünerek vermelerini tavsiye ediyorum. Böylece firmalar hem kendileri risk almamış olur hem de ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan ihracatımızın sekteye uğramasını engelleriz. Gerek petroldeki ani düşüşler gerekse yükselen kurlar, yurt dışındaki alıcıların Türk ihracatçısına fiyat düşürmeleri yönünde baskı yapmasına neden oluyor. Ancak, bu krizin biteceği ve dengelerin yerine oturacağı önümüzdeki günleri de hesaplayarak davranmak gerekiyor" görüşünü aktardı.



Krizin önümüzdeki günlerde mutedil bir seyre kavuşacağı ve sonrasında dengelerin yerine oturacağı öngörüsünde bulunan Akyüz, "Dolardaki bu artışın ne fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyor ne de 'Dolar fiyatı bu seviyelere oturur' diyerek fiyatları çok düşürmek doğru. Orta ve uzun vade projeksiyonlara göre davranmak ve bu krizin de diğerleri gibi atlatılacağını unutmamak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



