Dolardaki artış Avrasya Tüneli'nden geçişi bir günde 29 kuruş artırdı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, doların dünkü yükselişinden sonra Avrasya Tüneli'nden geçişlerin bir günde 29 kuruş arttığını söyledi.

Toker'in Cumhuriyet'te yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

İlk günden 29 kuruş fark

Gelelim bugüne.

Avrasya Tüneli’nde bu yıl geçerli olacak tarifeler açıklandı:

Otomobil başına 16.60, minibüsler için ise 24.90 TL.

Dün “Tünelden siz de geçin” diyen Başbakan Yıldırım’ın grup toplantısı sürerken dolar, aralık ayı enflasyonunun yüksekliği nedeniyle, artışa geçmişti çoktan.

Dolayısıyla o tarifeye bu satırlar yazılırken 3.58 TL olan dolar üzerinden tekrar bakmalıyız:

Sözleşmedeki 4 ve 6 dolar artı KDV’ler üzerinden, otomobil başına alınması gereken para, 16.89 TL, minibüs başına ise 25.34 TL.

Yani daha ilk günden araç başına 29, minibüs başına da 44 kuruşluk farklar çıkıyor. Bu da kur yıl boyunca bugünkü gibi kalıp hiç artmasa, Bakan Arslan’ın açıkladığı 24 bin araç üzerinden bir ayda 208 bin TL (yılda 2.5 milyon TL) tarife farkı anlamına geliyor.

- Avrasya Tüneli’nde araç sayısı ve tarife garantileri var. Tarifeler dolarla belirlenmiş.



Peki, döviz kurundan kaynaklanan bu farkı kim üstlenecek? Sorunun resmen açıklanan günlük 24 bin araç üzerinden olduğunu hatırlatalım. (Günlük araç garantisi 68 bin 500.)