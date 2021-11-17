Dolardaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyacak

Dolardaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre satış fiyatında cuma gecesinden geçerli olmak üzere 48 ile 52 kuruş arasında zam bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına son olarak geçtiğimiz hafta 44 kuruş zam yapılmıştı. Motorin ve LPG’de ise zam olasılığı doların gidişatına göre belirlenecek. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,10 TL’den 8,62 TL’ye, Ankara ve İzmir’de ise 8,18 TL’den 8,70 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Motorinde ve LPG de ise zam olasılığı doların gidişatına göre belli olacak. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyordu. Ancak, ÖTV sıfırlanınca gelen zamlar doğrudan pompaya yansıyor.