Dolarda yükseliş sürüyor; 6,90'ın üzerine çıktı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan ötürü yüzde 1'i aşan artış yaşayan dolar/TL kuru, 6,90'ın üzerine yükseldi.

Küresel piyasalar güne yatay ve yön konusunda belirsiz bir şekilde başlamıştı. Asya borsaları günü hafif düşüşlerle kapatırken, BIST 100 endeksi yüzde 2,5 değer kaybetti. ABD vadelileri ise hafif ekside seyrediyor.

Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru, dün 1,5 yıl sonra 6,80 barajını aşarken bugün 6,90'ın üzerine yükseldi. Euro/TL de aynı şekilde yükselirken, 7,50 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe sonuçları izlenirken, ABD'de piyasaların yönününde belirleyici nitelikte veriler takip edilecek.

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