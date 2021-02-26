Dolarda yükseliş sürüyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla dolar yeni güne 7.43 seviyelerinde başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki gerileme, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar düşüşle 234.73 milyar dolar oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,460 ve 1,514 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 0.35 artışla 1,488.21 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.36 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.43 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

Dolar en düşük 7.3118 lira ve en yüksek 7.4803 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,

Euro en düşük 8.9047 lira ve en yüksek 9.0961 lirayı gördükten sonra, 9.03– 9.04 lira aralığında,

Sterlin en düşük 10.2497 lira ve en yüksek 10.4438 lirayı gördükten sonra 10.37 – 10.38 lira aralığında hareket ediyordu.