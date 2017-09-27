Dolarda yükseliş hız kazandı

Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.55'li seviyelere yükselen dolar/TL'de yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Dün 3.5568 ile 1.5 ayın en yüksek seviyesine çıkan dolar/TL bugün 3.57 seviyesini aşarak 3.5760 seviyesini test etti ve 26 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Küresel piyasalarda dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği açıklamasından destek buldu.

Yellen, geçen haftaki faiz kararının ardından yaptığı ilk konuşmada "Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar para politikasında değişiklik yapmamak ihtiyatlı olmayacaktır" dedi.