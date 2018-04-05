Dolarda yeni rekor; 4.0469 lira

Türkiye'de yüksek enflasyon ve cari açık ile jeopolitik risklere bağlı olarak liranın zayıflaması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin hafifleyeceği beklentisiyle yükselen ABD ve Asya borsalarının etkisiyle, dolar yüzde 0.98 artışla 4.0469 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Euro da yüzde 0.97 artışla 4.9637 liraya kadar çıkarak, 4.9757 liralık tarihi rekor düzeyine yaklaştı. Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise 0.81 artışla günü114 bin 898 puandan kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti ve doların yükselmesini destekledi.



Piyasa analistlerine göre, liranın son dönemde özellikle dolar ve euro karşısındaki hızlı düşüşleri;



- Yüksek enflasyon,



- Risk algısında görülen artış,



- Cari açık,



- Yabancıların pozisyon azaltması,



- Jeopolitik riskler gibi gelişme ve endişelerin art arda ortaya çıkmalarından kaynaklanıyor.



Bu gelişmelere bağlı olarak, yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerinden çıkışları hız kazandı ve carry trade pozisyonlarının da kapanmasıyla liradaki kayıplar daha da arttı.



Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise yeni güne yüzde 0.12’lik artışla 114 bin 110 puandan başlarken, gün sonuna doğru, 0.81 artışla 114 bin 898 puana yükseldi. (DHA)