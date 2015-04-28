Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dün güne 2,70 seviyelerinde başlayıp ilerleyen saatlerde 2,73'leri gören dolar bugüne büyük bir düşüş ile başladı.

İstanbul Serbest Piyasa'da dolar 2,6820, avro 2,9180 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,6800 liradan alınan dolar 2,6820 liradan satılıyor. 2,9150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,9180 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,7230 lira, avronun satış fiyatı ise 2,9600 lira olmuştu.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat güne yüzde 0,25 düşüşle başladı.

Endeks kontratı açılışta en yüksek 105.950 puanı gördükten sonra şu dakikalarda önceki kapanışın 250 puan altında 105.425 puan seviyesinde dengelendi. Dün en düşük 104.050 puanı gördükten sonra güçlü yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, günü yüzde 1,22 artışla 105.675 puandan tamamlamıştı.

Analistler, nisan vadeli endeks kontratında son 3 işlem gününe girildiğini ve sert dalgalanmaların görülebileceğini belirterek, 106.000 seviyesinin direnç, 104.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

Küresel piyasalar Fed öncesi karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde karışık bir seyir izlerken, yurt içinde pozitif görünüm devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi dün 97.28'den 96,77'ye kadar gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Analistler yarın açıklanacak FOMC kararları ve Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklamaları öncesinde bugün verilere odaklı seyrin devam edeceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında Yunanistan ile ilgili belirsizlikler devam ederken, taraflardan bu hafta, en geç önümüzdeki hafta bir ön anlaşma yapılabileceği yönündeki açıklamalar dikkati çekti. Avro/dolar paritesi dün 1,09'un üzerini test ettikten sonra günü yüzde 0,13 artışla 1,0887'den tamamladı, pay piyasalarında ise hızlı yükselişler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30, bugün 1. çeyrek GSYH verisinin açıklanacağı İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Yunanistan'da ASE endeksi ise pozitif açıklamalarla yüzde 4,37 yükseldi.

Asya tarafında Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, Çin'de Şanghay endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Yurt içinde, pay piyasalarında güçlü yükseliş isteği dün de devam ederken, döviz kurları da küresel piyasalardaki pozitif havadan bulduğu destekle düşüşe geçti. Hazine'nin dün düzenlediği ihaleleri başarıyla sonuçlandırmasının ardından bugün de 2, 7 ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri takip edilecek. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,99 değer kazanarak 86.402 puan ile son iki ayın en yüksek kapanışını yaparken, dolar/TL 2,73 sınırından 2,68'lere kadar geriledi. Analistler, yarınki Fed kararları öncesinde pozitif görünümün korunabileceğini ve BIST 100 endeksinin 85.000 seviyesinin destek 87.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, 1. çeyrek GSYH

13.00 Türkiye, Hazine ihaleleri

17.00 ABD, nisan ayı tüketici güven endeksi