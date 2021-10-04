Dolarda yaşanan artış 2. el araç piyasasını vurdu: "Tüketici parasını dövizde tutuyor"

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi sonrası, dolarda yaşanan artışın, ikinci el pazarına olumsuz yansıdığını dile getirdi.

İş ve okula dönüşün başlaması, otomobil sahibi olmayanları harekete geçirmiş, çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici, ikinci el araca yönelmişti. Satışların henüz geçen yılın çok altında olsa da talepteki hareketlilik ve çalan teflonlar sektöre umut vermişti.

"Talep artışı satışa dönüşmedi"

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e konuşan Savaş Açıkgöz, eylül ayındaki talep artışının satışa dönüşemediğini ifade etti.

Açıkgöz, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19’dan yüzde 18’e indirmesi ile dolar da yükselişe geçti. Tüketici dolar daha da artar beklentisi ile parasını dövizde tutuyor. Ayrıca ekonomideki belirsizlikler de satışı frenliyor” dedi.

Açıkgöz, ikinci el piyasasında kasım ayından itibaren hareketlilik beklediklerini ifade etti.