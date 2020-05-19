Dolarda son durum ne?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türkiye'de piyasalar kapalı olurken dolar/TL 6,90 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

Dolar/TL 2 hafta önce gördüğü 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden 7 seviyesinin altında düşüşünü sürdürüyor.

DOLAR 6.8757

(%-0.11)

EURO 7.4993

(%-0.11)

ALTIN 383.613

(%0.02)

Dolar/TL 6.90’nın da altına gerileyerek 20 Nisan’dan beri en düşük seviyesinde güne başlarken bankacılar haftanın en önemli gelişmesinin Merkez Bankası’nın faiz kararı olacağını belirtiyor.

Piyasada bir swap anlaşması sağlanıp sağlanamayacağı yatırımcı güveni açısından yakından takip edilirken yatırımcılar Türkiye’nin ticaret ortaklarından kısa vadede bir dizi swap anlaşması sağlayacağını öngörüyorlar. Bu beklenti TL’ye de değer kazancı olarak yansıyor.

Dünyanın en büyük iki takas ve saklama kuruluşu Clearstream Banking ve Euroclear Bank aralarında gerçekleşen TL cinsi bridge takas işlemlerini, 18 Mayıs itibarıyla durdurduğunu açıklamıştı. Bloomberg, TL işlemleri piyasasının en büyük oyuncularından Fransız banka BNP Paribas’ın da TL islemlere sınırlama getirdiğini öne sürdü.