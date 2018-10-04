Dolarda son durum ne?

Enflasyonun eylül ayında yüzde 24,5'e çıkması sonrasında dolar/TL, doların uluslararası piyasalardaki değer artışına bağlı olarak yükseldi. Enflasyon verisi öncesi dün 6 liranın altında hareket eden dolar açıklamanın ardından ilk etapta 6,10'u gördü. Daha sonra gerileyen kur bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 6,20'nin üzerine kadar çıktı. Kur şu dakikalarda 6,19 civarında. (Saat 19:17'de güncellendi)

Uluslararası piyasada dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD ISM hizmetler endeksi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını sıkılaştırma yanlısı olarak görülen açıklamalarının ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişin desteğiyle yükseldi. Dolar endeksi 96'ya yaklaşarak altı haftanın zirvesinde seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin altına inilmesi durumunda düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.