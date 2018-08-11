Dolarda son durum ne?

Türkiye'nin ABD ile yaşadığu krizin ardından sert dalgalanma yaşayan dolar 6.41 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise, 7,33 civarında işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 28,24'lük artışla 255,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 27,80'lik primle bin 701 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro kazançla kapattı. Euronun satış fiyatı yüzde 26,49'luk kazançla 7,4530 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kayıpla 94.939,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek ise 98.743,89 puanı gördü.