Dolarda son durum ne?

Dolar/TL kuru, haftanın ilk işlem günü erken işlemlerde 4.56 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar/TL kuru, haftaya rekor tazeleyerek başladı. Kur, Pazartesi günü erken işlemlede 4.56 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD Doları, lira karşısında geçtiğimiz hafta 4.50 seviyesinin üzerini görmesinin ardından haftayı 4.49'lu seviyelerde kapatmıştı.

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Dolar/TL kuru, TSİ 09:20'de yüzde 1.56 artıda 4.5619 seviyesinden alıcı buldu. Euro/TL ise 5.3583 seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu tazeledi.

Dolar, G – 10 paraları karşısında haftaya güçlü başlarken, takip edilen 24 gelişen piyasa paralarının neredeyse tamamı karşısında artıda seyrediyor.



Lira, dolar karşısında yüzde 1.45 ile en fazla değer kaybeden gelişen para oldu.