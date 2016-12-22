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Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Merkez Bankası'nın artış beklentisine karşın faizde değişikliğe gitmemesi sonrası dolar 3,54'ü aşmış ancak bu seviyelerde tutunamamıştı

22 Aralık 2016 15:34

Yeni yıl ve Noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmaya başlamasıyla dolar/TL'de sakin seyir gözleniyor.

Bankalararası piyasada dolar 3,51, euro 3,65 civarında işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,4680 seviyesinin destek, 3,5340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Merkez Bankası'nın artış beklentisine karşın faizde değişikliğe gitmemesi sonrası dolar 3,54'ü aşmış ancak bu seviyelerde tutunamamıştı.

Fed geçen hafta gösterge faizini çeyrek puan artışla yüzde 0,50-0,75 aralığına çıkarmıştı. Kararın ardından dolar yeniden 3,50'nin üzerine çıkmıştı.

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