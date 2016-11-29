Dolarda son durum ne?

Donald Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana dolarda gözlenen küresel güçlenme eğiliminin zayıflamasıyla dolar/TL 3,42 civarında işlem görüyor. Euro da 3,62 civarında işlem görüyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,41 ve 3,40 seviyelerinin destek olarak güçlendiğini aktaran analistler, 3,4450 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini dile getiriyor.

Küresel piyasalarda dolar, tahvillerin yatay bir seyre geçmemisinin ardından yükselişlerine ara verdi.

İtalya'da hafta sonu gerçekleşecek referandum öncesi Avrupa'da siyasi risklerin yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beraber piyasaların gözü Avrupa seçimlerine çevrildi.

Geçen hafta 102.05 ile 13.5 yılın yeni zirvesini gören dolar endeksi 101 civarında seyrediyor.