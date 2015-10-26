Dolarda son durum ne?

Geçen hafta 2,86 seviyesine kadar geriledikten sonra kâr satışlarının etkisiyle 2,90'ı yeniden aşan Dolar/TL, bu sabah güne 2,92 sınırında başladı. Doların seyrinde dünyadaki merkez bankalarının açıklayacağı kararlar etkili olacak. Piyasalarda altın fiyatları gerilerken, petrol de yatay bir seyir izledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Japonya'dan ise olası bir yeni gevşeme adımı alıp almayacağı takip edilecek.Bankacılara göre TCMB'nin 28 Ekim'de açıklayacağı yılın son enflasyon raporu ise iç gündemden seçim öncesi takip edilecek en önemli gelişme olacak.



Geçen hafta ECB kararı ile 2.8650 seviyesine kadar gerileyen ardından parite Çin etkisi ve kar satışlarıyla Cuma gününü 2.90 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 08.51'de 2.9080/2.9180 seviyesindeydi.



Geçen haftayı 3.05 civarında tamamlayan sepet bazında TL ise aynı saatte 3.0565/3.0599 seviyesindeydi.

Geçen hafta TL'deki değer kazancının en belirgin hissedildiği euro/TL ise Cuma gününü 3.19'lu seviyelerde tamamladı. Euro/TL ise bugün aynı saatte 3.2091/3.2108 seviyesindeydi.

Merkez Bankaları izlenecek



Haftasonunda gerçekleşecek seçim öncesi 3.5 gün işlem gerçek haftada Japonya ABD merkez bankalarının faiz ve likidite adımları ile TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) euro bölgesinde düşük enflasyon ile mücadele için yeni parasal genişleme adımlarının sinyalini vermesi ile geçen hafta TL'de yaşanan değer kazancı trendi Cuma günü öğleden sonra yerini kar satışlarına ve parite nedeniyle dolar/TL'de yükselişe bırakmıştı.



Bankacılar Çin'in faiz ve zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimin risk iştahında artış meydana getirse de bunun gelişmekte olan ülke piyasaları açısından sınırlı bir etki yarattığını dolar endeksinde yaşanan yükselişin Cuma günü belirleyici olduğunu belirttiler.



Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 Ekim'de , Japon Merkez Bankası'nın (BOJ) 30 Ekim'de açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda yakınan izlenecek. ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına bu toplantı itibarıyla da başlamayacağı beklenirken vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Altın fiyatları güçlenen dolar ve Fed'in faizleri bu yıl artırabileceği endişeleriyle iki haftanın en düşük seviyelerine yakın kalsa da üç günlük kayıp sürecini sonlandırarak yatay bir seyir izledi.

Spot altının ons fiyatı çok değişiklik göstermeyerek 1,164.05 dolar oldu.

Ham petrol fiyatları düşen talebin piyasalardaki stok fazlasının devam etmesine yol açacağı tahminleriyle beraber spekülatörlerin de daha yüksek fiyat beklentilerini düşürmesiyle zayıf bir seyir izlemeye devam etti.

ABD ham petrolünün varil fiyatı son kapanışının 17 sent üzerinde 44.77 dolardan işlem görse de Ekim ayında gördüğü en yüksek seviyenin yüzde 12 altında. Brent petrol de 16 sent artarak 48.15 dolar oldu.