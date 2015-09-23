Dolarda son durum ne?

Türkiye'nin yarım günlük arife tatili yaşanmasına rağmen dolarda hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) dün kısa vadeli faizleri sabit tutması ve sıkı para politikasını sürdüreceği açıklaması ve global piyasalardaki bozulmanın etkisiyle dolar/TL yükselerek, 3.04 civarında seyretti.

Reuters’in haberine göre; bugün TCMB'nin ekonomistler ile yapacağı toplantı izlenecek. Yurtdışında saat 10:30'da Almanya hizmetler PMI ve imalat PMI, saat 1100'de Euro bölgesi hizmetler PMI ve imalat PMI, saat 1645'te ise ABD imalat PMI açıklanacak. Öte yandan TSİ 1930'da Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, yarın ise Fed Başkanı Janet Yellen bir konuşma yapacak. Bir bankanın döviz işlemcisi, "Gelişmekte olan piyasalarda olumsuz bir hava var genel olarak riskli varlıklardan kaçış söz konusu. Fed'in faiz artırımı yapmaması aslında piyasalarda belirsizliği artırmış durumda, bir yandan da Fed yetkilileri bu yıl içinde artırım yapılabileceğine dair açıklamalar yapıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Bugün piyasalar yarım gün açık, likidite düşük olacaktır. TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel değer kaybediyor. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu sürede yurtdışındaki haber akışı nedeniyle döndüğümüzde oynak bir piyasa ile karşılaşabiliriz" dedi. Faiz tarafında bir adım atmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına başlamasını bekleyeceğine işaret eden Merkez Bankası (TCMB), Fed'in faizleri değiştirmemesi ardından beklendiği üzere dünkü Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri sabit tuttu.

TCMB, yurtiçi ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri ile enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunmasına karar verdi. Öte yandan bir önceki açıklamada yer alan "daha sıkı duruş" ifadesi yerine "sıkı duruş" ifadesinin kullanılması TL tarafında olumsuz algılandı.

“TCMB daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını düşünüyor”

JP Morgan ekonomisti Yarkın Cebeci, PPK sonrası notunda, "Likidite politikasını sıkılaştırmak adına TCMB son toplantıdan bu yana haftalık repo ile verdiği fonlamayı kısarak fonlama maliyetini yüzde 8.7'den yüzde 9'a çekti. Görünüşe göre TCMB mevcut seviyenin uygun olduğunu ve daha fazla sıkılaştırma ihtiyacı olmadığını düşünüyor. TCMB kendi politikasını normalleştirmeye başlayacağı Fed faiz artırım süreci başlayana kadar mevcut durumu koruyacak gibi görünüyor" dedi.

Analistler, Fed'in ilk faiz artırımını Aralık ayında yapmasını beklerken, Fed etkisi, siyasi belirsizlik ve güvenlik endişeleri nedeniyle TL'deki sert değer kaybına karşın TCMB'nin ilk adımının da gecikecek olmasının TL üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Yurtdışı gelişmeler iç piyasaların seyrinde büyük ölçüde etkili olsa da, yurtiçinde asıl belirleyici olarak 1 Kasım seçimleri ve güvenlik endişeleri ön plana çıkıyor. Analistler bu iki konuda belirsizliğin azalmaması ve olumlu gelişme görülmediği takdirde piyasalar üzerindeki baskının devam edeceğini belirtiyor.

Dün saat 1727'de 3.0310/3.0316 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0902'de 3.04208/3.0440 seviyesinde. Dün aynı saatte 3.2036/3.2047 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.2131/3.2157, 3.3756/3.3778 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3845/3.3877 seviyesinden işlem görüyor. Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 12 Mart 2025 itfalı tahvilin bileşik faizi, dün spot kapanışta yüzde 10.50, valörde son işlemde yüzde 10.67 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta son işlemde yüzde 11.24 seviyesindeydi.