T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Günlerdir 3 lira ve üzerinde seyreden dolar bu sabah saatlerinde düşüş yaşadı

09 Eylül 2015 17:07

Günlerdir yükselen ve 3.00 TL'nin üstüne çıkarak rekor kıran dolarda ibre terse döndü. Global bazda dün görülen olumlu hava ile gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kazanan TL'nin kazanımları artan güvenlik endişeleri ile sınırlansa da aşağı yönlü hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah 3.00 seviyesinin altında işlem gördü. Dolar/TL bu sabah Asya seansında 2.9901'e kadar geriledikten sonra saat 09.01'de 2.9951/2.9980 seviyesindeydi. Ancak gün içinde yeniden hareketlendi ve saat 11.55 itibariyle yeniden 3 lira sınırını aştı. Şu anda dolar, TL karşısında 3.0140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün aynı saatte 3.2004/3.2027 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1673/3.1707, 3.3804/3.3831 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3398/3.3439 seviyesinde. Bir bankanın döviz işlemcisi, "Bu sabah Asya piyasalarındaki yükseliş takip edilmiş görünüyor, genel olarak risk iştahında bir artış söz konusu. TL de diğer gelişmekte olan ülkeleri izlese de içerideki endişelerin baskısı devam ediyor.  Dolar/TL'de genel eğilim yukarı yönlü, aşağı hareketler sınırlı. Seçime kadar da böyle devam edecektir. Bu hafta veri açısından gündem nispeten zayıf. Yurtiçindeki gelişmeler ve Fed'in olasıfaiz artışına yönelik haberler izleniyor" dedi.

Asya borsaları ABD ve Avrupa'da dün gerçekleşen hızlı yükselişler ve Japon hisselerinin son dört buçuk yılın en büyük bir günlük yükselişine doğru ilerlemesiyle beraber bugün artış kaydetti. ABD'de de yatırımcıların son düşüşlerden sonra tepki alımları gerçekleştirmesiyle borsalar dün hızlı artışlar gerçekleştirdi.ABD Merkez Bankası (Fed) 16-17 Eylül tarihlerinde faiz toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Fed'in faiz artırımlarına başlayabileceği beklense de Çin ekonomisinde görülen yavaşlama sinyalleri nedeniyle faiz artışına yönelik görünüm bulanıklaştı.

ETİKETLER

dolar3 liraaştıdüşüşson durum ne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24