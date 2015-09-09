Dolarda son durum ne?

Günlerdir yükselen ve 3.00 TL'nin üstüne çıkarak rekor kıran dolarda ibre terse döndü. Global bazda dün görülen olumlu hava ile gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değer kazanan TL'nin kazanımları artan güvenlik endişeleri ile sınırlansa da aşağı yönlü hareketini sürdüren dolar/TL bu sabah 3.00 seviyesinin altında işlem gördü. Dolar/TL bu sabah Asya seansında 2.9901'e kadar geriledikten sonra saat 09.01'de 2.9951/2.9980 seviyesindeydi. Ancak gün içinde yeniden hareketlendi ve saat 11.55 itibariyle yeniden 3 lira sınırını aştı. Şu anda dolar, TL karşısında 3.0140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün aynı saatte 3.2004/3.2027 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1673/3.1707, 3.3804/3.3831 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3398/3.3439 seviyesinde. Bir bankanın döviz işlemcisi, "Bu sabah Asya piyasalarındaki yükseliş takip edilmiş görünüyor, genel olarak risk iştahında bir artış söz konusu. TL de diğer gelişmekte olan ülkeleri izlese de içerideki endişelerin baskısı devam ediyor. Dolar/TL'de genel eğilim yukarı yönlü, aşağı hareketler sınırlı. Seçime kadar da böyle devam edecektir. Bu hafta veri açısından gündem nispeten zayıf. Yurtiçindeki gelişmeler ve Fed'in olasıfaiz artışına yönelik haberler izleniyor" dedi.

Asya borsaları ABD ve Avrupa'da dün gerçekleşen hızlı yükselişler ve Japon hisselerinin son dört buçuk yılın en büyük bir günlük yükselişine doğru ilerlemesiyle beraber bugün artış kaydetti. ABD'de de yatırımcıların son düşüşlerden sonra tepki alımları gerçekleştirmesiyle borsalar dün hızlı artışlar gerçekleştirdi.ABD Merkez Bankası (Fed) 16-17 Eylül tarihlerinde faiz toplantısı gerçekleştirecek. Bu toplantıda Fed'in faiz artırımlarına başlayabileceği beklense de Çin ekonomisinde görülen yavaşlama sinyalleri nedeniyle faiz artışına yönelik görünüm bulanıklaştı.