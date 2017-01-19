Dolarda rekor hangi hisseye belâ, hangi hisseye devâ oldu?

Borsa İstanbul'da 4. çeyrek bilanço sezonu yaklaşırken söz konusu dönemde Türk Lirası'nda değer kaybının şirketlere etkisi merak ediliyor. TL'nin dolar karşısında oldukça değer kaybettiği bu dönemde analistler, en çok ve en az tercih edilen 3'er şirket belirledi.

TL dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrek sonuna kıyasla dolar karşısında yüzde 21 ve Euro karşısında yüzde 17 değer kaybederken zayıf TL dönemlerinde tercih edilen hisseler öne çıkıyor.

Bloomberg News, en çok ve en az tercih edilen 3'er şirketi şu şekilde sıralandı:

En çok tercih edilenler

Soda Sanayi

2016'nın ilk 9 ayında soda külü üreticisi Soda Sanayi'nin yurtdışı gelirleri, konsolide bilançosunun yüzde 62'sini oluşturdu. TEB Yatırım'dan Toygun Onaran'a göre bu durum da maliyetleri büyük ölçüde TL olan şirketin mali pozisyonunu destekliyor. Yılın başından bu yana değer kazancı yüzde 13

Enka İnşaat

İnşaat şirketi cirosunun nerdeyse tamamının dolar olması sayesinde biriken 3 milyar dolar net nakit pozisyonuyla TL'nin zayıfladığı dönemlerde en çok tercih edilen hisseler arasında gösteriliyor. İnşaat ihalelerinde sözleşmeler dolar bazında, Rusya'daki kira gelirleri de dolar ve euro cinsinden. Ayrıca şirketin 2018'e kadar elektrik üretim tesisleri için Hazine garantisi bulunuyor ve fiyatlama yine dolar cinsinden. Onaran'a göre tüm bunlar şirketi TL'nin baskı altında olduğu sırada en çok tercih edilen pozisyonlar arsına taşıyor. Yılın başından bu yana değer kazancı yüzde 8,6

Ereğli Demir Çelik

Türk çelik üretcisi Ereğli Demir Çelik'in gelirlerinin tamamı dolar bazındayken maliyetlerinin yüzde 45'i TL'de. Oyak Yatırım analisti Alper Özdemir, bu kur uyumsuzluğunun şirketi cazip bir noktaya taşıdığını söylüyor. Ayrıca 2016 ilk 9 ay sonu itibariyle şirket 53 milyon dolar net nakit pozisyonu taşıyor. Özdemir Ereğli'nin analistlerin fiyat hedefi revizyonlarından da destek aldığını ifade ediyor. Yılın başından bu yana değer kazancı yüzde 8,4

En az tercih edilenler

Türk Telekom

Türk Telekom, 30 Eylül 2016 itibariyle 1,3 milyar dolar ve 1,6 milyar euro yabancı para cinsinden borca sahip. Bu borcun sadece 2,6 milyar doları hedge altında ve bu da Deniz Yatırım'dan Behlül Katas'a göre Türk Telekom'un TL'de değer kaybına en hassas hisselerden biri olmasına neden oluyor. Yılın başından bu yana değer kaybı yüzde 5,3

Migros

Migros'un üçüncü çeyrek sonunda bilançosunda taşıdığı yabancı para cinsinden borcu 720 milyon euro. Perakende zincirinin karının yüzde 97'si ise TL cinsinden. Bu da tarihsel ortalamalarının altındaki değerlemelere rağmen Migros hisselerini TL değer kaybına karşı hassaslaştırıyor. Raiffeisen Centrobank Gelişen Piyasalar Satış ve Trading direktörü Fırat Topal'a göre euroya karşı her yüzde 5 değer kaybı şirket için 110 milyon TL zarar anlamına geliyor. Yılın başından bu yana değer kaybı yüzde 5,8

Doğuş Otomotiv

Türk otomotiv endüstrisindeki emsallerinin tersine TL'nin değer kaybı Doğuş Oto'nun bilançosuna zarar veriyor. Şirketin satış maliyetleri Euro cinsinden, gelirlerinin yüzde 70'i ise TL

Ünlü Menkul Değerler Araştırma Müdürü Vedat Mizrahi, "Euroda artış fiyatlara yansısa da bu durum bir gecikmeyle yaşanıyor. Ayrıca talep de artan fiyatlardan negatif etkileniyor" diyor. Yılın başından bu yana değer kaybı yüzde 5,7.

Erdoğan, "Elinde silahı olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok" demişti: