Dolarda "kötümserlik" sürüyor

Dolara ilişkin kötümserlik, Asya'daki tatillerin etkisiyle süren düşük hacimli işlemlerle, gücünü koruyor.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yatırımcıların dolara ilişkin endişeleri devam ederken, kayıplarını 6. güne taşıdı.

Avrupalı traderlara göre dolar, Asya'daki tatillerin etkisiyle işlem hacminin zayıflamasıyla, Eylül ayından bu yana en uzun düşüş sürecine yöneldi.

Bazı yatırımcılar ABD'de uzun hafta sonu tatilinden önce kar realizasyonuna gitmeyi tercih ediyor.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin BOJ Başkanlığı için Haruhiko Kuroda'yı aday göstermesinden fazla etkilenmeyen yen, Kasım 2016'dan beri ilk kez dolar karşısında 106 seviyesine tırmandı.

Dolar/yen paritesi TSİ 15:33'te yüzde 0.15 artarak 106.30 seviyesine çıktı. Parite, erken işlemlerde 105.55 seviyesine gerilemişti.