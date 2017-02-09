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Ekonomi

Dolarda hareketli gün

3,67 seviyelerinden 3,75 düzeyine çıkan Dolar/TL akşam saatlerinde düşüşe geçti

09 Şubat 2017 04:04

Dolar gün boyu yükseliş ve düşüşler arasında gidip geldi. Dün 3.6744 seviyesine kadar gerileyen kur yeni güne 3.73'lü seviyelerden başladı. Kur beklentilerin altında kalan sanayi üretim verisinin ardından yönünü yukarı çevirerek 3.75'li seviyelere çıktı. Kur akşam saatlerinde yeniden 3.70'in altına indi. Dolar gece yarısı itibariyle 3,71 düzeyinde seyrediyor

bloomberg'de yer alan habere göre, hafta başından bu yana gelişen ülke para birimlerinde dolara karşı göreceli olarak daha zayıf bir seyir olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan bu dönemde mevcut bant aralıklarında hareket beklediklerini söyledi. 

Erkan "Veri açısından çok önemli bir dönem içerisinde değiliz. ABD’den bu hafta ikinci derecede önemli veriler geliyor. Kur 3,70'in altında kalamazsa değerlenme beklenmez" yorumunu yaptı. 
 

Sanayi üretimi aralıkta geriledi 
 

Bugün Türkiye'de Aralık ayı sanayi üretimi açıklandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yıl 2015'e göre yüzde 1.3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise 2016 Aralık'ta, kasım ayına göre % 0.2 azaldı. Veri böylece beklentilerin altında gerçekleşti. 

Merkez Bankası'nın likidite adımları izlenmeye devam edecek. Yurtdışında ise kur üzerinde etki yapacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. 

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